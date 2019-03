Studie zum Nachweis der hohen Genauigkeit von SNPfitR bei der Vorhersage des Alzheimer-Risikos bei Trägern und Nicht-Trägern von ApoE4

Cytox, ein Präzisionsmedizinunternehmen, das derzeit dabei ist, polygene Risiko-Scoring (PRS)-Ansätze zur Beurteilung des genetischen Risikos bei der Entwicklung von Alzheimer (AD) und anderen neurologischen Erkrankungen auf den Markt zu bringen, hat angekündigt, dass es in Zusammenarbeit mit der Universität Cardiff ein Poster und eine kurze mündliche Präsentation auf der multidisziplinären 14. Internationalen Konferenz über Alzheimer und Parkinson und verwandte neurologische Erkrankungen (AD/PD 2019), die vom 26. bis 31. März in Lissabon stattfindet, vorstellen wird. Die Präsentation wird die Ergebnisse über die hohe Genauigkeit von Cytox' bahnbrechender SNPfitRTM vorstellen, einer analytischen Softwareplattform, die mehrere PRS-Algorithmen enthält; dabei geht es um die Genauigkeit bei der Vorhersage der klinischen Alzheimer-Krankheit sowohl bei Trägern als auch bei Nicht-Trägern des ApoE4-Risikallels, mit Validierung und Optimierung in unabhängigen, gut charakterisierten Kohorten, einschließlich der Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI). Darüber hinaus wurde die Vorhersagegenauigkeit bei Trägern des Allels im Vergleich zu der mit ApoE (E4/E2), Alter und Geschlecht erreichten Genauigkeit signifikant erhöht.

Poster 249 mit dem Titel "The Utility of Polygenic Risk Scores to Identify Individuals for Clinical Trials in Alzheimer's Disease", wird am 27.März den ganzen Tag im Rahmen der Veranstaltung "Imaging, Biomarkers, Diagnostics: Other" im Ausstellungssaal des Lissabonner Kongresszentrums gezeigt; eine mündliche Präsentation von Eftychia Bellou von der Universität Cardiff folgt im Rahmen der Veranstaltung "Short Oral Session 02 Presentations of Selected Posters" am 28. März, 09.15-11.15 Uhr, im Auditorium V.

Richard Pither, CEO von Cytox, kommentierte: "Die Bedeutung des PRS-Ansatzes von Cytox gewinnt zunehmend an Bedeutung für die Schätzung des individuellen genetischen Risikoprofils und die Vorhersage des Krankheitsrisikos bei Alzheimer was unerlässlich bei der Auswahl von Kandidaten für klinische Studien und Kohortenstudien ist. Jüngste Ergebnisse einer internationalen kollaborativen Studie haben dies bestätigt, unter anderem auch wie wir das Alzheimer-Krankheitsrisiko bei ApoE3-Homozygoten identifizieren. Die Ergebnisse, die wir auf der AD/PD präsentieren, zeigen weiterhin, dass SNPfitR eine wertvolle Plattform zur Bestimmung des genetischen Risikos bei Demenz sowohl bei Trägern als auch bei Nicht-Trägern von ApoE4 bietet, und zwar mit dem Vorteil, dass lediglich aus Blut oder Speichel extrahierte DNA benötigt wird, wodurch die Abhängigkeit von teuren PET-Bildgebungsverfahren reduziert wird."

