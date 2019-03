Im vergangenen Jahr sind zwei internationale Streaming-Giganten an die Börse gegangen. Spotify Technology (WKN:A2JEGN) und iQiyi (WKN:A2JGN8) gingen im Frühjahr 2018 nur wenige Tage nacheinander an die Börse. iQiyi lag Ende Februar 54 % über dem Preis vom IPO. Spotify liegt nur 15 % über dem Preis von 132 USD vom Börsengang. Allerdings seht die Spotify-Aktie jetzt im Wesentlichen dort, wo sie am Ende ihres ersten Handelstages stand. iQiyi geht es deutlich besser - das war ohnehin ein missglückter ...

