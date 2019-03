C3 Integrated Development Studio ermöglicht Anwendungsentwicklern, Data Scientists, Systemintegratoren und ISVs das schnelle Design, die Entwicklung und den Betrieb von KI-basierten Anwendungen.

C3, der führende Anbieter von KI-Software zur Beschleunigung der digitalen Transformation für Unternehmen, stellte heute das C3 Integrated Development Studio (IDS) vor, eine Low-Code-/No-Code-Umgebung für die Entwicklung, Bereitstellung und den Betrieb von KI-Anwendungen für Unternehmen. IDS bietet Datenaufnahme, Datenmodellierung, Machine Learning Feature Engineering und Model-Lifecycle-Management sowie ein metadatengesteuertes UI-Entwicklungswerkzeug. Die hybride, multi-Cloud-verteilte Architektur von C3 IDS ermöglicht eine sichere, hochverfügbare und schnell skalierbare Anwendungsentwicklung.

C3 IDS bietet ein verbessertes Entwicklererlebnis durch eine Low-Code-/No-Code-Umgebung, die die Entwicklergeschwindigkeit beschleunigt, eine wichtige Voraussetzung für den Aufbau komplexer unternehmensweiter Anwendungen auf der C3 AI Suite. C3-Kunden haben bereits End-to-End-Anwendungen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen auf C3 IDS entwickelt, einschließlich vorausschauender Wartung und Ertragsoptimierung. Basierend auf einer aktuellen Analyse eines unabhängigen Systemintegrators ist der Aufbau einer Anwendung auf der C3 AI Suite mindestens 25x schneller und typischerweise 50x bis 100x schneller als die Nutzung bestehender Cloud-Microservices.

"Mit C3 IDS haben wir schnell eine prädiktive Instandhaltungs-KI-Anwendung entwickelt und in die Produktion eingeführt", sagte Ryan Gross, ein führender Anbieter von Machine Learning bei dem Beratungsunternehmen für strategische Dienstleistungen und Informationstechnologie Pariveda Solutions. "Die Low-Code-/No-Code-Umgebung bot gut integrierte Lösungen für viele der Probleme, für die wir in der Vergangenheit viel Zeit und Mühe aufgewendet haben, von der Datenintegration und Datenmodellierung über Machine Learning bis hin zur Anwendungsentwicklung. Die Entwicklung und Bereitstellung dieser Anwendung in einer Woche wäre ohne C3 IDS nicht möglich gewesen."

Erste KI-Anwendungsentwicklungsplattform seiner Art

C3 IDS ermöglicht es Entwicklern und Data Scientists, sich auf die Lösung von Geschäftsproblemen zu konzentrieren, indem sie eine einzige integrierte Umgebung bereitstellen, die routinemäßige und komplexe Aufgaben der Anwendungsentwicklung über vier Umgebungen abstrahiert:

C3 Data Studio: Aufnahme von Daten jeglicher Art und Größe über eine browserbasierte Schnittstelle; die Daten verarbeiten, abfragen und in Anwendungen einbinden; mit bestehenden Datenbanken verbinden; Transformationen definieren und Anwendungsobjekte (z. B. Datenmodell, Analytik, Algorithmen, UI) entwickeln oder erweitern. Entwickler können auch vorgefertigte Industrie- und Funktionspakete erweitern, um die Entwicklung zu beschleunigen.

Entwicklung von Analysen über eine visuelle Benutzeroberfläche und einen metadatengesteuerten UI-Designer zur Entwicklung eines Anwendungs-Front-Ends. C3-ML-Studio: Verwaltung von vorkonfigurierten Machine-Learning-Pipelines, Entwicklung von Machine-Learning-Modellen und Abstimmung von Hyperparametern. Integration aller gängigen Programmbibliotheken für Machine Learning, einschließlich TensorFlow, Keras, Scikit-Learn und mehr, in zusammensetzbare KI-/Machine-Learning-Pipelines.

C3 IDS abstrahiert die Komplexität von Hunderten von Cloud-Plattform-Services (z. B. AWS RDS, Amazon S3, AWS Kinesis, Azure Event Hubs, Amazon DynamoDB, Azure IoT Hub, Google BigQuery, Google Cloud ML Engine, etc.) und Tausenden von Entwickler-Tools (z. B. Jenkins, Apache Maven, Puppet, GitHub, etc.), damit sich Entwickler und Data Scientists auf das zu lösende Geschäftsproblem konzentrieren können.

C3 IDS ist vollständig in die C3-KI-Suite integriert, sodass Benutzer dieser Low-Code-/No-Code-Umgebung nahtlos mit Benutzern zusammenarbeiten können, die lieber Code schreiben.

"C3 hat in den letzten neun Jahren 500 Millionen USD in den Aufbau der C3 AI Suite investiert, um die Fähigkeit zur Entwicklung von KI-basierten Anwendungen zu vereinfachen und die zugrunde liegende Komplexität zu reduzieren", sagte Ed Abbo, President und Chief Technology Officer bei C3. "Mit der C3 AI Suite kann ein kleines Team von Entwicklern und Data Scientists innerhalb weniger Monate komplexe KI-Anwendungen erstellen und große Systeme effizient und präzise einführen. Mit C3 IDS haben wir einen weiteren Schritt getan, um die Bereitstellung und den wirtschaftlichen Wert von KI in Unternehmen zu beschleunigen."

Erfahren Sie hier mehr über IDS-Funktionen unter: https://c3.ai/products/c3-ai-suite/c3-integrated-development-studio/

Über C3

C3 ist ein führender Anbieter von KI-Software zur Beschleunigung der digitalen Transformation. C3 bietet eine umfassende und bewährte Palette von Funktionen für die Entwicklung, Bereitstellung und den Betrieb von groß angelegten KI-, Predictive-Analytics- und IoT-Anwendungen, die 25x bis 100x schneller sind als alternative Ansätze. Der Kern des C3-Angebots ist eine revolutionäre, erweiterbare, modellgetriebene KI-Architektur, die die Produktivität von Datenwissenschaftlern und Anwendungsentwicklern drastisch steigert und gleichzeitig Anwendungen zukunftssicher für die zugrunde liegende IT-Entwicklung macht. Die C3 AI Suite unterstützt konfigurierbare, vorgefertigte, hochwertige KI-Anwendungen für vorausschauende Wartung, Betrugserkennung, Sensornetzwerkstatus, Lieferkettenoptimierung, Energiemanagement, Anti-Geldwäsche und Kundenbindung. www.C3.ai

