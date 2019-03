Schlüsselpositionen für Techkonferenz und Messe vom 18. November bis 1. Dezember 2019 stehen



Los Angeles (ots/PRNewswire) - ANSA Productions, Betreiber der traditionsreichen Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) und der Techkonferenz AutoMobility LA gibt eine Beförderung innerhalb der Führungsmannschaft sowie Neuzugänge in der Leitung des Bereichs Marketing und Sales bekannt. Die erfahrene Managerin Terri Toennies wird Präsidentin des Führungsteams. Toennies war zuvor Geschäftsführende Vizepräsidentin und General Manager von LA Auto Show und AutoMobility LA.



Im Zuge des Wachstums und nachhaltigen Erfolgs der renommierten US-Automesse wurden Elly Ahn McCloud zur Leiterin (Vice President) Marketing und Kommunikation sowie Maureen McGrath zur Leiterin (Vice President) Vertrieb und Partnerschaften ernannt.



"In dieser spannenden Phase des tiefgreifenden Wandels der Automobilindustrie nähern sich die Bereiche Auto, Technologie und Lifestyle an. Die LA Auto Show bildet dies auf beeindruckende Weise ab: Wir wachsen stetig, treiben Veränderungen voran und haben für Besucher und internationale Branchenvertreter einzigartige Angebote", sagte Lisa Kaz, Eigentümerin und Vorstandsvorsitzende von ANSA Productions. "Bei unserer fortschreitenden Entwicklung ist es entscheidend, in die richtigen Leute zu investieren. Diese Führungskräfte tragen hohe Verantwortung und unterstützen uns dabei zu wachsen und erfolgreich zu sein."



Terri Toennies hat 35 Jahre Erfahrung im Bereich Veranstaltungen und Hospitality. Sie führte die LA Auto Show bereits in den vergangenen sechs Jahren erfolgreich und brachte sie auf Wachstumskurs. Ab sofort wird sie diese Arbeit als Präsidentin von ANSA Productions fortsetzen und für die Branche wegweisende, innovative, nützliche und inspirierende Erlebnisse für eine der größten internationalen Automessen entwickeln.



Neben ihren Aufgaben für die LA Auto Show und die AutoMobility LA engagiert sie sich im Vorstand des Los Angeles South Park Business Improvement District. Dort führt sie den Ausschuss für Stadtteil-Identität und Marketing. Darüber hinaus ist Toennies aktives Mitglied der International Association of Exhibitions and Events (IAEE, internationale Vereinigung von Messemanagern und -verbänden, Veranstaltern, Branchenverbänden sowie Verbandsvertretern), der International Association of Venue Managers (IAVM, Verband der Geländebetreiber und -besitzer) und der Meeting Professionals International (MPI, Verband der weltweiten Meetings- und Eventbranche).



Elly Ahn McCloud ist neue Leiterin Marketing und Kommunikation bei ANSA Productions. Sie hat über 20 Jahre Marketing- und Vertriebserfahrung im Messe-, Veranstaltungs- und Konferenz-Management. Über diese langjährige Erfahrung im Bereich Messen und Veranstaltungen hinaus erwarb McCloud Zertifikate für strategisches Veranstaltungs- und Messemanagement bei Meeting Professionals International (MPI) und der International Association of Exhibitions and Events (IAEE). Sie ist Mitglied der American Marketing Association (AMA, wissenschaftliche Vereinigung im Marketingbereich).



Maureen McGrath hat 35 Jahre Erfahrung im Veranstaltungssektor. Sie produzierte große Shows in der Unterhaltungsindustrie und war verantwortlich für die Umsetzung renommierter Projekte im Hotel- und Veranstaltungsbereich. Für ANSA Productions wird sie die Felder Vertrieb, Partnerschaften und Sponsoring für die LA Auto Show und die AutoMobility LA betreuen.



Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LA



Die AutoMobility LA 2019 findet vom 18. bis 21. November im Los Angeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungen der Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show. Die 1907 gegründete und 112 Jahre alte Los Angeles Auto Show öffnet vom 22. November bis 1. Dezember 2019 für das Publikum.



2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA Auto Show und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LA. Sie führt als erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neue Technologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien. Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.



Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge in Zukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie ist Marktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und ist Plattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalen Medienpublikum.



Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car Dealer Association (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles) unterstützt und von ANSA Productions betrieben. Aktuelle Informationen zur Show erhalten Sie bei Twitter oder Instagram. Registrieren Sie sich für zusätzliche Hinweise zur Show unter http://www.LAAutoShow.com.



Mehr Infos zur AutoMobility LA finden Sie auf http://www.automobilityla.com/. Folgen Sie AutoMobility LA auf Twitter, Facebook und Instagram.



OTS: Greater Los Angeles Auto Show newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54712.rss2



Pressekontakt: Antonia Stahl M.A. Kommunikationsberatung Tel.: +49 176 49 19 68 38 media@LAAutoShow.de Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA _Auto_Show.jpg