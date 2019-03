In der Debatte um eine Neuordnung der Grundsteuer hat sich Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) für ein stark vereinfachtes Flächenmodell ausgesprochen. Dabei sollten etwa teurere und günstigere Lagen unterschiedlich mit einem entsprechenden Multiplikator bewertet werden, sagte Hilbers der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem aktuellen Entwurf zur neuen Grundsteuer zeigte sich der CDU-Politiker unzufrieden. "Ich glaube, dass wir noch längst nicht das erreicht haben, was wir an bürokratischem Aufwand einsparen wollen." Mit Blick auf das Spitzentreffen von Bund und Ländern am Donnerstagvormittag in Berlin zeigte sich der CDU-Politiker wenig hoffnungsvoll, dass es zu einer Einigung kommen könnte. "Alle müssen Bewegungsbereitschaft mitbringen, sonst wird das nichts."/ngu/rk/DP/zb

