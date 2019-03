Die "Schwäbische Zeitung" zu einem Jahr GroKo:

"Nein, eine Dauer-GroKo hat sich niemand gewünscht, aber sie war nach der Bundestagswahl am Ende nicht zu umgehen. Nach vielen Querelen sind die Koalitionspartner derzeit dabei, nun das Beste daraus zu machen. Von Millionen für die Kitas, über die Digitalisierung an Schulen, bis zur Rente wird vieles in Angriff genommen. Man kann sich das zu Zeiten gut gefüllter Staatskassen leisten. Damit hat die Große Koalition einiges für einen besseren gesellschaftlichen Zusammenhalt auf den Weg gebracht. Trotzdem hat die FDP recht, wenn sie an die Überschrift des Koalitionsvertrages erinnert. Die versprach nicht nur einen neuen Zusammenhalt für unser Land, sondern an erster Stelle standen: "Ein neuer Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutschland." Von beidem ist nicht viel zu spüren. Die Große Koalition hat noch ausreichend Aufgaben zu bewältigen. Hoffentlich kommt das Beste zum Schluss."/yyzz/DP/fba

