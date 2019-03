Die "Rhein-Zeitung" zu Merkels bevorstehendem Abschied:

"Den Parteivorsitz hat sie abgegeben. Jetzt fehlt noch der würdige Abschied aus dem Kanzleramt. Der ist unter Umständen genauso schwer, wie es der Einzug in die Machtzentrale war. Merkel ist nicht der Typ, der einfach hinschmeißt, einfach zurücktritt. Auch wenn es schon lang reicht. Vielmehr ist ihr zuzutrauen, dass sie seit Längerem an einer Exit-Strategie arbeitet. Merkel macht vor allem das, was ihr noch richtig Spaß macht und womit sie weiter an ihrem Vermächtnis bauen kann. Kämpfen lässt sie jetzt schon andere."/yyzz/DP/fba

