adidas-Aktie nimmt sich nur eine kurze Verschnaufpause

In den vergangenen Jahren hatten Anleger sehr viel Freude an der adidas-Aktie (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0). Erst vor wenigen Tagen erreichte der DAX-Wert ein neues Rekordhoch. Nicht selbstverständlich im aktuellen von Unisicherheiten geprägten Marktumfeld. Die jüngste Zahlenbekanntgabe kam dagegen nicht ganz so gut. Allerdings sollte adidas relativ schnell aus Anlegersicht wieder den richtigen Ton treffen.

Zumal auch Gewinnmitnahmen im Fall der gestrigen Kursverluste eine wichtige Rolle gespielt haben dürften. Anleger dürften nach dem Erreichen eines neuen Höchststandes eine weitere Gelegenheit genutzt haben, Gewinne einzustreichen. Das heißt jedoch nicht, dass insbesondere bei der Prognose nicht noch Luft nach oben vorhanden gewesen wäre.

adidas stellt für das laufende Geschäftsjahr 2018 einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 5 bis 8 Prozent in Aussicht. Damit wird dieser aller Voraussicht nach geringer als im Vorjahr ausfallen. 2018 lag das Plus bei 8 Prozent auf 21,9 Mrd. Euro. Auch sonst war 2018 ein sehr erfolgreiches Jahr.

Den vollständigen Artikel lesen ...