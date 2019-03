Abivax veröffentlicht Jahresfinanzergebnis 2018 und gibt Update zur Unternehmensentwicklung DGAP-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Jahresergebnis Abivax veröffentlicht Jahresfinanzergebnis 2018 und gibt Update zur Unternehmensentwicklung (News mit Zusatzmaterial) 14.03.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Abivax veröffentlicht Jahresfinanzergebnis 2018 und gibt Update zur Unternehmensentwicklung * ABX464 zeigte beeindruckende Sicherheit und Wirksamkeit in der Induktionsstudie zur Behandlung von Colitis ulcerosa (CU) * Weiter verbesserte und anhaltende Wirksamkeit nach 6-monatiger Behandlung in der "Open-Label"-Erhaltungsstudie * Weitere klinische Entwicklung von ABX464 in Phase-2b-Studie zur Behandlung von CU und in Phase-2a-Studien zur Behandlung von Morbus Crohn und rheumatoider Arthritis * Einreichung eines Antrags zur Zulassung für die klinische Prüfung (IND - Investigational New Drug) in den USA für ABX196 zur Behandlung von Patienten mit hepatozellulärem Karzinom * Zwei Leitkandidaten aus der mRNA-Forschungsplattform zur Behandlung von RSV-Infektionen auf dem Weg in die präklinische Entwicklung * Liquide Mittel von bis zu EUR 35 Millionen sichern die Finanzierung über 12 Monate bis Q1 2020 * Ausbau des Shareholder Value weiterhin im Mittelpunkt PARIS, Frankreich, 14. März 2019, 7:00 Uhr MEZ- Abivax (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein innovatives Biotechnologieunternehmen, welches das Immunsystem zur Entwicklung von Behandlungen von Patienten mit entzündlichen/autoimmunen Erkrankungen, Infektionskrankheiten und Krebs nutzt, veröffentlichte heute seine Finanzergebnisse für das zum 31. Dezember endende Geschäftsjahr 2018 und gab einen Bericht über die Fortschritte in der Entwicklung seiner Pipeline. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 wurde am 12. März 2019 vom Aufsichtsrat des Unternehmens genehmigt und von den externen Wirtschaftsprüfern des Unternehmens geprüft. Der Abschlussbericht befindet sich in Vorbereitung. "2018 war ein großartiges Jahr für Abivax, sowohl finanziell als auch im Hinblick auf die klinisch Entwicklung. Dies manifestiert sich vor allem in unserer komfortablen Cash-Position sowie in den bahnbrechenden Phase-2a-Ergebnisse mit unserem Lead-Kandidaten ABX464 zur Behandlung von Colitis ulcerosa und HIV-Infektionen. Im September 2018 haben wir über beeindruckende Top-Line-Ergebnisse einer Phase-2a- Sicherheits- und Wirksamkeitsstudie mit einmal täglich oral verabreichtem ABX464 während einer zweimonatigen Induktionsbehandlung von Patienten mit Colitis ulcerosa berichtet", sagte Professor Hartmut Ehrlich, MD, Chief Executive Officer von Abivax. "Anfang dieser Woche haben wir die vielversprechenden 6-Monats-Zwischenergebnisse unserer Erhaltungsstudie mit ABX464 zur Behandlung von Colitis ulcerosa, ABX464-102, bekannt gegeben. Die Studie zeigte eine Verstärkung der positiven Wirkungen sowie das weiterhin sehr gute Sicherheitsprofil, das schon bei Patienten während der Induktionsstudie beobachtet wurde (Link zur Pressemitteilung: https://abivax.gcs-web.com/static-files/1a2bf060-58e6-4bba-8594-8cf82f94da49). Die kürzliche Aufklärung des Wirkmechanismus von ABX464 und seine Veröffentlichung in Nature Scientific Reports haben unsere Entscheidung zur Beschleunigung der Entwicklung dieses höchst differenzierten, oral einzunehmenden therapeutischen First-in-Class-Kandidaten weiter untermauert. In mehreren Ländern wurden bereits Zulassungsanträge für die Durchführung der Phase-2b-Studie in Colitis ulcerosa eingereicht." "Darüber hinaus deuten der einzigartige Wirkmechanismus von ABX464 sowie präklinische und klinische Daten auf eine breit anzuwendende entzündungshemmende Wirkung hin. Wir haben daraufhin mit der Vorbereitung von klinischen Phase-2a-Studien mit ABX464 zur Behandlung von Morbus Crohn und rheumatoider Arthritis begonnen. Sie sollen in den kommenden Monaten initiiert werden. Wir sind zuversichtlich, dass sich diese Erfolgen in einem starken Shareholder Value niederschlagen werden", ergänzte Professor Ehrlich. "Zusätzlich werden wir in Kürze einen Antrag zur Zulassung unserer klinischen Studie mit ABX196 an Patienten mit hepatozellulärem Karzinom bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) einreichen. Und schließlich wurden zwei Leitsubstanzen für die Prophylaxe und/oder Behandlung von Patienten mit respiratorischem Synzytialvirus ("RSV") identifiziert. Angesichts dieses starken und aussichtsreichen F&E-Portfolios werden wir die weitere Entwicklung von ABX464 in entzündlichen Indikationen sowie die Entwicklung von ABX196 priorisieren und zu dessen Gunsten andere Programme (z. B. Ebola) vorerst zurückstellen." Didier Blondel, CFO von Abivax, sagte: "Wir sind höchst erfreut über die Fortschritte, die Abivax im Jahr 2018 erzielt hat. Aber auch über die Aussichten für unseren therapeutischen Leitkandidaten ABX464 und für das Unternehmen im Jahr 2019. Basierend auf dem neuartigen Wirkmechanismus von ABX464 zusammen mit den beeindruckenden Daten und der Tatsache, dass es nur einmal täglich oral eingenommen werden muss, sind wir der Überzeugung, dass ABX464 ein enormes Potenzial zur Anwendung in einer Bandbreite von Indikationen hat. Diese sind von einem hohem medizinischem Bedarf, und daraus resultierenden, großen Marktchancen gekennzeichnet. Nach unseren eigenen Einschätzungen übersteigt die aktuelle wirtschaftliche Bewertung von ABX464 (Net Present Value, NPV) die derzeitige Marktkapitalisierung von Abivax. Wir beabsichtigen nicht, in naher Zukunft Kapital durch verwässernde Aktienemissionen aufzunehmen." FINANZKENNZAHLEN 2018 Kennzahlen Gewinn- und Verlustrechnung 2018 2017 Veränderung in EUR Mio. Operativer Umsatz, gesamt 0,8 0,4 0,4 Operativer Aufwand, gesamt -19,9 -14,5 -5,4 davon F&E-Aufwand -15,9 -10,8 -5,1 davon Verwaltungsaufwand -4,0 -3,7 -0,3 Operatives Ergebnis -19,1 -14,1 -5,0 Finanzergebnis -0,5 0,0 -0,5 Ergebnis vor Sondereffekten und Steuern -19,6 -14,1 -5,5 Sondereffekte 0,0 0,2 -0,2 Steuern 3,8 2,7 1,1 Jahresfehlbetrag -15,8 -11,2 -4,6 * Der operativer Verlust betrug EUR 19,1 Mio. (- EUR 5,0 Mio. im Vergleich zu - EUR 14,1 Mio. zum 31. Dezember 2017) und ist im Wesentlichen auf steigende Investitionen in F&E (+ EUR 5,1 Mio.) zurückzuführen. * Die Gesamtzahl der Mitarbeiter Ende Dezember 2018 betrug 25 und blieb damit auf dem Niveau des Vorjahres. * Die F&E-Aufwendungen betrugen EUR 15,9 Mio., hauptsächlich getrieben durch die Investitionen in die Entwicklung von ABX464 in entzündlichen Indikationen (69%) und in das fortschreitende Up-Scaling der mRNA-Splicing-Forschungsplattform und Substanzbibliothek niedermolekularer Moleküle (23%). * Die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen betrugen im Geschäftsjahr 2018 EUR 4,0 Mio. (20% der gesamten operativen Aufwendungen) im Vergleich zu EUR 3,7 Mio. in der Vorjahresperiode (26% der gesamten operativen Aufwendungen). * Umsätze waren vor allem auf Steuervergünstigungen für Forschung zurückzuführen und betrugen im Geschäftsjahr 2018 EUR 3,8 Mio. im Vergleich zu EUR 2,7 Mio. in 2017. * Der Liquiditätsverbrauch im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf monatlich EUR 1,5 Mio. * Ende Dezember 2018 verfügte das Unternehmen über einen Zahlungsmittelbestand von EUR 13,0 Mio. im Vergleich zu EUR 17,0 Mio. Ende 2017. * Basierend auf den folgenden Annahmen ist das Unternehmen bis Q1 2020 durchfinanziert: * Einschätzung der geplanten F&E-Anforderungen, * die Auszahlung der zweiten Tranche von Kreos Capital in Höhe von EUR 10 Mio. (Tranche B), deren Bedingungen im Januar 2019 angepasst wurden und die an den Start der klinischen Phase-2b-Studie mit ABX464 zur Behandlung von Colitis ulcerosa vor Mitte Juli 2019 gebunden ist. Die erste Tranche in Höhe von EUR 10 Mio. (Tranche A) wurde im Juli 2018 vollständig ausbezahlt, * die Ausübung der verbleibenden Eigenkapitalfinanzierungs-Linie bei Kepler Cheuvreux in Höhe von EUR 7 Mio. (Annahme auf Basis eines Aktienkurses von EUR 9), * liquide Mittel in einer geschätzten Höhe von insgesamt EUR 5 Mio. aus Steuervergünstigungen für Forschung für das Jahr 2018 sowie eine Meilensteinzahlung aus dem BPifrances RNP-Vir Förderprogramm. Bilanzkennzahlen in EUR Mio. 31.12.2018 31.12.2017 Verände- rung Nettofinanzposition 2,1 16,8 -14,7 davon langfristige finanzielle 5,0 15,0 -10,0 Vermögenswerte* davon Termineinlagen (Fälligkeit > 1 0,0 0,0 0,0 Jahr) davon Termineinlagen (Fälligkeit AXC0040 2019-03-14/07:00