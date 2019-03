Nachbörslich zog der DAX bis über 11.600 Punkte an, konnte diese Gewinne aber über Nacht nicht halten und notiert in den frühen Morgenstunden außerbörslich um 11.560 Punkte. Der DAX muss unter 11.450 Punkte fallen, um weitere Abwärtsdynamik zu entwickeln. Solange diese Marke gehalten werden kann, ist weiterhin mit einem hin- und herpendeln zu rechnen. Möglicherweise sogar mit einem erneuten Anstieg bis 11.700 Punkte.

In der Vorwoche ging der DAX mit einer langen roten Wochenkerze aus dem Handel und statistisch betrachtet sollte sich dieser Farbwechsel auch in der neuen Woche fortsetzen. Ein einzelner Farbwechsel kommt deutlich seltener vor. So bleibt es spannend, ob der DAX in den verbleibenden beiden Handelstagen der laufenden Woche noch vor erneutem Abgabedruck steht oder doch wieder Stärke entwickelt und Kurs auf 11.700 Punkte nimmt.

Derzeit sieht es eher so aus, dass der DAX sich in einer Topbildung befindet und letztendlich nach unten durchbrechen wird und 11.450 Punkte aufgibt.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

DAX bei 11.570 Punkten, vorbörslich bei 11.560 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 11.500, 11.450 und 11.250 Punkten, nach oben bei 11.600 und 11.700 Punkten.

Im großen Bild im Monatschart Fibonacci-Fächer beachten!

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren ...

