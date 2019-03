Was die Amis können in Sachen Huawei können die Europäer in Sachen Boeing. Abgesehen von der sehr traurigen Veranlassung von zwei tragischen Unfällen steht inzwischen fest: Fehler erkannt - Fehler beseitigt! Bis dahin bleiben alle 737 MAX 8 am Boden. Bis die Korrekturen erfolgt sein werden dauert es ein paar Wochen. Das wars dann. Der Boeing-Kurs fing sich entsprechend und für Neuinvestments bleibt es bei der Empfehlung: Bei 350/370 $ liegen die Einkaufskurse.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info