Adler Modemärkte AG: Standortoptimierungsprogramm sichert zusätzliche Profitabilitätsgewinne DGAP-News: Adler Modemärkte AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Adler Modemärkte AG: Standortoptimierungsprogramm sichert zusätzliche Profitabilitätsgewinne 14.03.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation der Adler Modemärkte AG Ausblick 2019: Solide Umsatz- und Ergebnisentwicklung trotz Einmaleffekten Standortoptimierungsprogramm sichert zusätzliche Profitabilitätsgewinne Weiterentwicklung der "Strategie 2020" sorgt für nachhaltig profitables Wachstum Haibach bei Aschaffenburg, 14. März 2019: Die Adler Modemärkte AG blickt trotz anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen zuversichtlich in die Jahre 2019 und 2020. Angesichts einer innerhalb der Branche hervorragenden Liquiditätsausstattung von EUR 54,9 Mio. wird das Unternehmen die im Vorjahr eingeleitete ADLER "Strategie 2020" konsequent fortsetzen und um ein Standortoptimierungsprogramm erweitern. Dieses sieht die Schließung von bis zu 17 Modemärkten mit einem negativen Ergebnisbeitrag vor. Der Großteil hierfür wird im Jahr 2019 eingeleitet. Dies wird einen entsprechenden Einfluss auf den Ausblick des neuen Geschäftsjahrs haben. Vor dem Hintergrund eines erfreulichen Jahresauftakts prognostiziert der Vorstand einen Umsatz, der aufgrund der Standortbereinigungen leicht unter EUR 500 Mio. gesehen wird. Dank der in den Vorjahren erfolgreich realisierten Effizienzsteigerungsmaßnahmen wird ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in einer Spanne zwischen EUR 27 Mio. und EUR 30 Mio. erwartet. Im Zusammenhang mit der Anpassung des Filialnetzwerkes und weiteren Effizienzsteigerungsmaßnahmen werden Einmalbelastungen zwischen EUR 8 Mio. und EUR 10 Mio. erwartet. Entsprechend sollte das ausgewiesene EBITDA zwischen EUR 18 Mio. und EUR 21 Mio. liegen. Für das Geschäftsjahr 2019 wird die Erstanwendung des Rechnungslegungsstandards nach IFRS 16 hinsichtlich der Leasingverbindlichkeiten verpflichtend neu geregelt. Hierdurch steigt das EBITDA im neuen Geschäftsjahr um zusätzliche EUR 46 - 48 Mio. (Für Details siehe Geschäftsbericht 2018). ADLER dank "Strategie 2020" auf nachhaltig profitablem Wachstumskurs ADLER wird konsequent seine "Strategie 2020" umsetzen. Dabei wird das Unternehmen zahlreiche Maßnahmen zur Anpassung der Produkt- (z.B. Erhöhung des Eigenmarkenanteils von 75% auf 85%), der Vertriebs- und der Kommunikationsstrategie (z.B. verbesserte Nutzung der Datenpools aus den aktiven 3,2 Mio. Kundenkarten) realisieren. Hierdurch und durch die Standortoptimierung, die auch die Eröffnung von bis zu sechs neuen Filialen an lukrativen Standorten vorsieht, sollen Umsatz und Ergebnis in Zukunft wieder zulegen. Dies sollte zu einem deutlichen Anstieg des Free Cashflows führen. ADLER wird auf Grundlage einer unverändert hohen Liquiditätsausstattung auch in Zukunft an seiner konservativen und soliden Finanzierungs- und Bilanzierungspolitik festhalten, die das Unternehmen in die Lage versetzt, das geplante profitable Unternehmenswachstum aus eigener Kraft zu finanzieren. Zielvorgaben für 2018 erreicht ADLER hat im Geschäftsjahr 2018 seine im November 2018 angepasste Prognose erreicht. Während der Konzernumsatz mit EUR 507,1 Mio. um 3,6% unter dem Vorjahreswert (EUR 525,8 Mio.) lag, wurde beim EBITDA ein Wert von EUR 20,7 Mio. (2017: EUR 32,0 Mio.) ausgewiesen. Bereinigt um Einmaleffekte wurde das EBITDA jedoch von EUR 25,4 Mio. auf EUR 26,2 Mio. verbessert, da der Vorjahreswert von Sondereffekten in Höhe von EUR 6,6 Mio. positiv beeinflusst war, während im Berichtsjahr Einmalbelastungen im Rahmen der strategischen Neuausrichtung von EUR -5,5 Mio. anfielen. Die Rohertragsmarge lag dank der Effizienzverbesserungen im Gesamtjahr mit 54,7% um 110 Basispunkte über dem Vorjahr (53,6%). Im 4. Quartal belief sich die Verbesserung sogar auf 160 Basispunkte (58,9% nach 57,3% in 2017). Nach Steuern ist dem Unternehmen angesichts der Einmalbelastungen erwartungsgemäß trotz eines erneut starken Jahresschlussquartals mit EUR -2,5 Mio. (2017: EUR 3,9 Mio.) nicht mehr der Sprung in die Gewinnzone gelungen. In Q4 konnte der Gewinn nach Steuern dagegen von EUR 10,9 Mio. auf EUR 12,2 Mio. verbessert werden. ADLER verfügt nicht nur dank seines hohen Liquiditätspolsters von deutlich über EUR 50 Mio. über eine sehr solide finanzielle Position, sondern auch wegen seiner guten Bilanzqualität. So wurde die Eigenkapitalquote 2018 von 41,5% auf nunmehr 42,5% erhöht. Der Free Cashflow war trotz der genannten Belastungen im vergangenen Jahr mit EUR 3,9 Mio. positiv. Der Geschäftsbericht für das Jahr 2018 steht unter https://www.adlermode-unternehmen.com/investor-relations/berichte-publikationen/geschaeftsberichte/2018/ als Download zur Verfügung. Wichtige Kennzahlen des ADLER-Konzerns (in EUR Mio.) 2018 2017 Verä- Q4-20- Q4-20- Verä- nd. 18 17 nd. Umsatzerlöse 507,1 525,8 -3,6- 146,7 151,6 -3,2- % % Rohertrag 277,3 281,8 -1,6- 86,3 86,9 -0,7- % % Rohertragsmarge 54,7% 53,6% +110- 58,9% 57,3% +160- BP BP Gewinn vor Zinsen, Steuern, 20,7 32,0 -35,- 23,1 25,4 -9,1- Abschreibungen und Amortisation 3% % (EBITDA) Bereinigtes EBITDA 26,2 25,4 +3,1- 25,0 23,7 5,5% % Betriebsergebnis (EBIT) 3,3 16,6 -79,- 18,0 21,3 -15,- 4% 5% Konzernergebnis -2,5 3,9 - 12,2 10,9 +11,- 9% Ergebnis je Aktie (in EUR)* -0,14 0,21 - 0,66 0,59 +11,- 9% * Basis: 18.510.000 Stück Aktien 31.12.2018 31.12.2017 Veränd. Bilanzsumme (in EUR Mio.) 226,8 241,1 -5,9% Eigenkapital (in EUR Mio.) 96,3 100,0 -3,7% Eigenkapitalquote 42,5% 41,5% +1,0 PP Verschuldungsgrad 1,36 1,41 (Fremdkapital zu Eigenkapital) Zahlungsmittel (in EUR Mio.) 54,9 63,3 -13,3% Mitarbeiter 3.786 3.866 -2,1% Märkte gesamt 178 182 -2,2% Kontakt Presse und Investor Relations Adler Modemärkte AG Jasmin Dentz Investor Relations Tel.: +49 6021 633 1828 Email: investorrelations@adler.de Über die Adler Modemärkte AG: Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2018 EUR 507,1 Mio. um und erzielte ein EBITDA von EUR 20,7 Mio. (bereinigt: EUR 26,2 Mio.). ADLER beschäftigte zum 31. Dezember 2018 rund 3.800 Mitarbeiter und betreibt derzeit 178 Modemärkte, davon 150 in Deutschland, 23 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 55 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com ISIN DE000A1H8MU2