ESSEN (Dow Jones)--Trotz schwächerer Aussichten für das laufende Jahr will der Stromversorger RWE seinen Aktionären eine höhere Dividende ausschütten. Die Anteilseigner sollen 80 Cent je Anteilsschein erhalten und damit 10 Cent mehr als für das abgelaufene Jahr, wie das Unternehmen bei der Vorlage seiner Bilanz verkündete.

Wegen des vorläufigen Rodungsverbots im Hambacher Forst am gleichnamigen Tagebau und der geringeren Braunkohleförderung sowie ausbleibenden Prämien für die sichere Stromlieferung in Großbritannien erwartet der Energiekonzern einen niedrigeren Gewinn. Der Vorstand peilt ein bereinigtes Nettoergebnis zwischen 0,3 und 0,6 Milliarden Euro an. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll sich auf 1,2 Milliarden bis 1,5 Milliarden summieren.

RWE wolle "die Profitabilität unseres Geschäfts in der konventionellen Erzeugung stabil halten", erklärte Finanzvorstand Markus Krebber. "Das wird vor dem Hintergrund vielfältiger Herausforderungen ein Kraftakt, den wir jedoch voller Energie und Zuversicht angehen", ergänzte er.

Im alten Jahr erreichten die Essener die selbstgesteckten Ziele. Wie erwartet, wurde in allen Segmenten des Konzerns weniger verdient. Der operative Gewinn der Braunkohlesparte musste heftig Federn lassen und halbierte sich. RWE hatte seinen Strom für das alte Jahr bereits im Vorfeld verkauft, als die Preise an der Strombörse niedrig lagen.

Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA von 1,5 Milliarden Euro und damit 600 Millionen weniger als 2017. Prognostiziert hatte RWE zwischen 1,4 und 1,7 Milliarden. Der Überschuss erreichte 591 Millionen Euro, nach zuvor 1 Milliarde. Auch hier wurde die Prognose von 500 bis 800 Millionen erfüllt. Die vorgelegten Zahlen beziehen sich auf das Kerngeschäft von RWE zuzüglich der Dividende der Noch-Ökostromtochter Innogy (RWE stand-alone).

Mit dem früheren Rivalen Eon hat RWE die Zerschlagung und Aufteilung der Innogy verabredet, die die deutsche Energielandschaft neu ordnen wird.

