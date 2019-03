TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Der wirtschaftliche Abschwung in China setzt sich fort und belastet am Donnerstag im späten Geschäft die Börsen des Landes. Auch außerhalb Chinas überwiegen die Abgaben, wobei die positiven US-Konjunkturdaten des Vortages mancherorts auch für zaghafte Käufe genutzt werden. Im Fokus stehen Industrieproduktion und Einzelhandelsumsatz der zweitgrößten Wirtschaftsmacht.

Das Wachstum der chinesischen Industrieproduktion schwächte sich im Januar und Februar ab, nachdem sie im Dezember zum Vorjahreszeitraum noch zugelegt hatte. Zudem verfehlte der Zuwachs des industriellen Ausstoßes, der schwächste seit 17 Jahren, die Markterwartungen. Die Einzelhandelsumsätze blieben stabil und trafen die Prognosen.

"Die Daten, die einen wirtschaftlichen Abschwung offenbaren, dürften kurzfristig anhalten", sagt Volkswirt Fan Lei von Sealand Securities. Gebremst wird der asiatische Aktienmarkt auch von Warnungen von US-Präsident Donald Trump, die USA könnten aus den Verhandlungen um ein Handelsabkommen mit China aussteigen. Trump zeigte sich zwar weiterhin optimistisch, aber sollten die Bedingungen nicht stimmen, drohte er mit einem Abbruch der Verhandlungen.

Schanghai Schlusslicht

Die Börsen des chinesischen Kernlandes zählen in dieser Gemengelage zu den schwächsten der Region. Der Schanghai-Composite verliert 1,2 Prozent auf 2.992 Punkte, der Shenzhen-Composite sinkt über 2 Prozent. In Hongkong tendiert der HSI knapp behauptet. Dank am Vortag deutlicher gestiegener Ölpreise stützt in der Sonderverwaltungszone der Energiesektor etwas den lokalen Aktienmarkt. CNOOC klettern um rund 3 Prozent.

Der Nikkei-225 gewinnt dagegen 0,2 Prozent auf 21.332 Punkte, bewegt sich damit aber im Bereich des Tagestiefs. In Tokio orientiere man sich mehr an den positiven US-Daten, heißt es. Diese stützten tendenziell den Dollar. Der nachgebende Yen verleihe wiederum dem japanischen Aktienmarkt Rückendeckung. Der US-Dollar geht bei 111,56 Yen um nach einem Tagestief am Vortag bei rund 111 Yen.

Gestützt wird die Stimmung zudem von 1,9-prozentigen Aufschlägen des populären Schwergewichts Softbank. Ein Konsortium unter Beteiligung der Technologieholding Softbank verhandelt derzeit über ein Investment von 1 Milliarde US-Dollar in die Uber-Sparte, die sich mit dem autonomen Fahren beschäftigt. Neben dem Vision Fonds von Softbank sei mindestens ein Autohersteller unter den potenziellen Investoren, berichten mehrere Informanten.

In Sydney schloss der Markt 0,3 Prozent fester. Laut Börsianern wird ein Stimulus-Paket der Regierung mit zusätzlichen Ausgaben immer wahrscheinlicher angesichts sich zuletzt eintrübender Konjunkturperspekiven. Kursgewinne verzeichneten auch in Sydney die Ölwerte.

=== Index (Böse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.179,60 +0,30% +9,44% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.312,03 +0,10% +6,48% 07:00 Kospi (Seoul) 2.149,11 +0,03% +5,29% 07:00 Schanghai-Comp. 2.985,44 -1,37% +19,71% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.794,66 -0,04% +11,41% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.187,79 -0,24% +4,13% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.674,88 -0,20% -0,73% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:41 Uhr % YTD EUR/USD 1,1318 -0,2% 1,1337 1,1294 -1,3% EUR/JPY 126,28 +0,1% 126,13 125,77 +0,4% EUR/GBP 0,8543 +0,3% 0,8518 0,8596 -5,1% GBP/USD 1,3249 -0,5% 1,3309 1,3138 +4,0% USD/JPY 111,57 +0,3% 111,25 111,37 +1,7% USD/KRW 1134,62 +0,3% 1130,93 1132,53 +1,8% USD/CNY 6,7114 +0,1% 6,7071 6,7106 -2,4% USD/CNH 6,7188 +0,2% 6,7034 6,7188 -2,2% USD/HKD 7,8497 +0,0% 7,8495 7,8499 +0,2% AUD/USD 0,7062 -0,4% 0,7094 0,7062 +0,2% NZD/USD 0,6840 -0,3% 0,6863 0,6840 +1,9% Bitcoin BTC/USD 3.848,50 -0,1% 3.851,75 3.858,75 +3,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,40 58,26 +0,2% 0,14 +26,7% Brent/ICE 67,80 67,55 +0,4% 0,25 +24,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.304,01 1.309,91 -0,5% -5,91 +1,7% Silber (Spot) 15,38 15,46 -0,5% -0,08 -0,8% Platin (Spot) 833,40 844,73 -1,3% -11,33 +4,6% Kupfer-Future 2,92 2,93 -0,5% -0,02 +10,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2019 02:07 ET (06:07 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.