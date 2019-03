Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Klöckner & Co nach Jahreszahlen von 6,40 auf 8,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern des Stahlhändlers hätten den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Analyst Eugene King in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unerwartet hoch sei der Dividendenvorschlag ausgefallen./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 21:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000KC01000

AXC0059 2019-03-14/07:37