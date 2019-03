Der italienische Versicherer Generali hat 2018 unter anderem dank guter Geschäfte im Schaden- und Unfallgeschäft in Deutschland mehr verdient. Das operative Ergebnis sei um drei Prozent auf 4,9 Milliarden Euro gestiegen, teilte der mit der Allianz und der Munich-Re-Tochter Ergo konkurrierende italienische Konzern am Donnerstag in Mailand mit. Unter dem Strich stieg der Gewinn um rund neun Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Von dem Gewinnanstieg sollen die Aktionäre mit einer um 5 auf 90 Cent erhöhten Dividende direkt profitieren. Die Prämieneinnahmen zogen um knapp vier Prozent auf 63,4 Milliarden Euro an. Das Ergebnis und die Dividende fielen in etwa so hoch aus, wie es Experten erwartet hatten./zb/jha/

ISIN DE0008404005 IT0000062072 DE0008430026

