Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Jahresergebnis Wien - Umsatzanstieg 2018 dank robustem Brief- und wachsendem Paketgeschäft - Umsatzanstieg um 1,0% auf 1.958,5 Mio EUR - Briefrückgang (-2,5%) durch Paketwachstum (+11,5%) kompensiert Ergebnisanstieg auf Basis der guten Umsatzentwicklung - EBITDA um 3,7% auf 305,4 Mio EUR gesteigert - EBIT um 1,5% auf 210,9 Mio EUR verbessert Attraktive Dividendenpolitik und Ausblick 2019 bestätigt - Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung 2,08 EUR pro Aktie (+1,5%) - Auch 2019 Stabilität im Umsatz und operativen Ergebnis angestrebt Österreichische Post wird Zustellpartner der Deutschen Post DHL Group in Österreich - Zusammenarbeit nach Prüfung der Wettbewerbsbehörden noch im Laufe des Jahres 2019 geplant Das Geschäft der Österreichischen Post hat sich im Jahr 2018 sehr gut entwickelt. Der Konzernumsatz erhöhte sich um 1,0% auf 1.958,5 Mio EUR. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds konnte das Wachstum im Paketgeschäft (+11,5%) den Rückgang im Briefgeschäft (-2,5%) kompensieren. Auch ergebnisseitig konnte die Post ihre Ziele im Jahr 2018 erreichen. Auf Basis der soliden Umsatzentwicklung und gepaart mit konsequenter Kostendisziplin lag das Konzern- EBIT mit 210,9 Mio EUR um 1,5% über dem Niveau des Vorjahres. Der Briefbereich war in der Berichtsperiode geprägt vom generellen Rückgang des adressierten Briefvolumens durch die elektronische Substitution, von einem geringeren Werbeumsatz verglichen mit dem starken Werbegeschäft des Vorjahres sowie vom redimensionierten Finanzdienstleistungsgeschäft. Positiv auf die Umsatzentwicklung wirkte sich das neue Produkt- und Tarifmodell aus, das seit dem 1. Juli 2018 den Kunden die Wahlmöglichkeit zwischen zeitkritischen und nicht zeitkritischen Sendungen bietet. Im Paketbereich wurden deutliche Steigerungsraten erzielt - die Österreichische Post profitiert hier von einem dynamischen Marktwachstum durch den anhaltenden E-Commerce-Trend. Die damit verbundene Wettbewerbsintensität und der Preisdruck bleiben weiterhin hoch. Trotz dieser herausfordernden Rahmenbedingungen konnte das Volumen um 11% auf 108 Millionen Pakete gesteigert werden. Hinsichtlich des Paketgeschäfts wird - trotz der nunmehrigen Eigenzustellung eines Großversenders im Raum Wien - mit weiterem Mengenwachstum gerechnet. "Oberste Priorität ist es, die Logistikkapazität der Österreichischen Post mittelfristig zu verdoppeln", so Generaldirektor DI Dr. Georg Pölzl. "Der erste Schritt eines umfassenden Investitionsprogramms wurde bereits mit der Errichtung eines neuen Logistikzentrums in Hagenbrunn geschafft." Die Fertigstellung sollte planmäßig im Sommer 2019 erfolgen und eine zusätzliche Sortierkapazität von bis zu 14.000 Paketen pro Stunde ermöglichen. Dies bedeutet eine Kapazitätserweiterung um mehr als 25%. Der Bau eines neuen Logistikzentrums in Kalsdorf bei Graz ist in Vorbereitung - der Spatenstich erfolgt am 18. März 2019. Auf Grundlage des guten Ergebnisses, des starken Cashflows und der soliden Bilanz wird der Vorstand der Hauptversammlung am 11. April 2019 eine Dividende von 2,08 EUR je Aktie (2,05 EUR im Vorjahr) vorschlagen. Die Steigerung der Dividende von 1,5% steht dabei im Einklang mit dem EBIT-Wachstum. Damit wird einmal mehr die Positionierung der Österreichischen Post als zuverlässiges und berechenbares Investment unterstrichen. Und auch die Mitarbeiter profitieren: Seit 17 Jahren beteiligt die Post ihre Mitarbeiter freiwillig am Erfolg des Unternehmens. Anspruchsberechtigte Mitarbeiter erhalten für das Jahr 2018 eine um 1,6% gestiegene Prämie in Höhe von 889 EUR. Auch für das Geschäftsjahr 2019 peilt die Post wieder Stabilität im operativen Ergebnis an. Die Effizienz der Leistungsbereiche soll erhöht und Strukturen und Prozesse verändert werden. So wurde etwa Anfang 2019 die Logistik der Brief- und Paket-Sparte unter einer operativen Führung vereint. Ziel ist es - basierend auf den Mengenprognosen des Brief- und Paketgeschäfts der Österreichischen Post - in der neuen Struktur weitere Synergien zu heben, um die Rolle des Qualitätsführers am österreichischen Brief- und Paketmarkt weiter auszubauen. Dazu beitragen wird auch die mit der Deutschen Post DHL Group vereinbarte langfristige Partnerschaft. Die Kooperation unterliegt noch der Prüfung der österreichischen und deutschen Wettbewerbsbehörden. Unter der Voraussetzung einer positiven Entscheidung soll die Kooperation noch im Jahr 2019 starten und eine Zustellung von DHL-Paketen an Privatpersonen in Österreich über die Österreichische Post erfolgen. "Aktuelle Kundenbedürfnisse punktgenau zu erfüllen ist der Schlüssel für unseren Erfolg", so Generaldirektor DI Dr. Georg Pölzl. "Unsere österreichweit flächendeckende Zustellung steht für Qualität und Zuverlässigkeit. Das garantieren tagtäglich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ihren unermüdlichen Einsatz - einen herzlichen Dank dafür. Gemeinsam wird es uns gelingen, auch weiterhin der bevorzugte Partner unserer Kunden zu sein." KENNZAHLEN Veränderung 2017/2018 Mio EUR 2017 2018 % Mio EUR Q4 2017 Q4 2018 Umsatzerlöse 1.938,9 1.958,5 1,0% 19,6 534,3 542,1 Brief, Werbepost & 1.447,8 1.412,3 -2,5% -35,6 392,5 384,9 Filialen Paket & Logistik 495,6 552,4 11,5% 56,9 143,1 159,6 Corporate/ -4,5 -6,2 -38,9% -1,7 -1,4 -2,4 Konsolidierung Sonstige betriebliche 112,7 96,2 -14,7% -16,5 69,5 22,3 Erträge Materialaufwand und Aufwand für -409,9 -441,2 -7,6% -31,3 -113,4 -128,0 bezogene Leistungen Personalaufwand -1.020,1 -1.008,7 1,1% 11,4 -275,3 -251,8 Sonstige betriebliche -325,0 -295,7 9,0% 29,3 -118,3 -84,5 Aufwendungen Ergebnis aus nach der Equity-Methode -1,9 -3,6 -85,4% -1,7 -0,8 -1,9 bilanzierten Finanzanlagen EBITDA 294,6 305,4 3,7% 10,8 95,9 98,3 Abschreibungen -86,8 -94,5 -8,9% -7,7 -28,0 -29,4 EBIT 207,8 210,9 1,5% 3,1 67,9 68,9 Brief, Werbepost & 289,6 289,8 0,1% 0,2 89,6 90,7 Filialen Paket & Logistik 42,8 41,3 -3,5% -1,5 13,9 14,7 Corporate/ -124,7 -120,2 3,5% 4,4 -35,6 -36,5 Konsolidierung Sonstiges 12,8 -13,1<-100% -25,9 12,2 -17,3 Finanzergebnis Ergebnis vor 220,6 197,8 -10,3% -22,8 80,0 51,6 Steuern Ertragsteuern -55,6 -53,6 3,6% 2,0 -20,9 -12,7 Periodenergebnis 165,0 144,2 -12,6% -20,8 59,1 38,9 Ergebnis je Aktie 2,45 2,13 -13,0% -0,32 0,88 0,57 (EUR)1 Cashflow aus 255,7 295,9 15,7% 40,2 89,1 43,4 Geschäftstätigkeit Investitionen in -102,1 -139,4 -36,6% -37,3 -52,6 -53,2 Sachanlagen (CAPEX) Free Cashflow 146,6 158,4 8,0% 11,8 30,7 28,7 Free Cashflow vor Akquisitionen/ 178,3 231,9 30,0% 53,6 43,1 27,2 Wertpapieren und Growth CAPEX2 1 Unverwässertes Ergebnis je Aktie, bezogen auf 67.552.638 Stück Aktien 2 2017: Free Cashflow vor Akquisitionen/Wertpapieren und neuer Unternehmenszentrale AUSZÜGE AUS DEM KONZERN-LAGEBERICHT: UMSATZENTWICKLUNG IM DETAIL Die Umsatzerlöse der Österreichischen Post verbesserten sich 2018 um 1,0 % auf 1.958,5 Mio EUR. Das Wachstum im Paketgeschäft bedingte einen Umsatzanstieg von 11,5 %, der den Rückgang der Umsatzerlöse von 2,5 % in der Division Brief, Werbepost & Filialen kompensieren konnte. Der Anteil der Division Brief, Werbepost & Filialen am Konzernumsatz der Österreichischen Post betrug 71,9 %. Die Umsatzentwicklung in der Berichtsperiode war weiterhin geprägt vom generellen Rückgang des adressierten Briefvolumens durch die elektronische Substitution, von einem geringeren Werbeumsatz verglichen mit dem starken Werbegeschäft des Vorjahres sowie vom redimensionierten Finanzdienstleistungsgeschäft. Umsatzerhöhend wirkten die neue Produktstruktur, Zuwächse im Bereich Mail Solutions sowie Wachstum durch vermehrtes internationales E-Commerce-Volumen. Die Division Paket & Logistik erwirtschaftete im Berichtszeitraum einen Anteil von 28,1 % am Konzernumsatz mit einem weiterhin positiven Trend. Das Umsatzwachstum von 11,5 % wurde primär vom organischen Mengenwachstum in Österreich getrieben. Der Umsatz der Division Brief, Werbepost & Filialen von 1.412,3 Mio EUR stammt zu 57,0 % aus dem Bereich Briefpost & Mail Solutions, zu 27,1 % aus Werbepost und zu 9,3 % aus Medienpost. Zudem wurden 6,6 % des Umsatzes mit Filialdienstleistungen erwirtschaftet. Im Bereich Briefpost & Mail Solutions lag der Umsatz mit 804,8 Mio EUR im Jahr 2018 um 2,8 % über dem Niveau des Vorjahres. Die rückläufige Volumenentwicklung infolge der Substitution von Briefen durch elektronische Kommunikationsformen setzte sich fort. Der Umsatz wurde aber auch von diversen Sondereffekten positiv beeinflusst. So etwa wurden die transportierten Mengen durch zahlreiche Einmalaussendungen von Banken gestützt. Dank der Einführung der neuen

