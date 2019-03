Eine Rallye um die 50 Prozent seit Jahresbeginn - und es ist gerade einmal Mitte März. Was ist denn bei Nemetschek los? Bei der Aktie unübersehbar allerhand, aber was die Rahmenbedingungen angeht, hat man den Eindruck, dass die mit dieser Super-Rallye nicht recht mithalten.Die offizielle Bilanz des vierten Quartals bzw. des Gesamtjahres 2018 steht zwar erst Ende des Monats an, aber bereits am 6. Februar hatte der Spezialist für Bau- und Ingenieursoftware die vorläufigen Ergebnisse für 2018 präsentiert.

