Bereits seit geraumer Zeit ist eine Feinunze Palladium deutlich wertvoller, als das jahrhundertealte Zahlungs- und Währungsmittel Gold. Fast schon über ein ganzes Jahr lang tendiert der Palladiumpreis in einem engen Aufwärtstrend steil nach oben. Zeitgleich hat dieser wegen dem hohen Bedarf in der Automobilbranche sogar an Geschwindigkeit zugenommen. Dies führte das Metall schließlich bis Ende Februar auf ein Rekordhoch von 1.568 US-Dollar aufwärts. Bis dahin galten 1.500 US-Dollar noch als große Hürde, nicht ohne Grund hat sich nach Ausbruch darüber eine zwischengeschaltete Konsolidierungsphase in Form eines latenten Abverkaufs zurück auf exakt auf 1.500 US-Dollar eingestellt. Dort endeten auch die jüngsten Tiefstände, im Augenblick macht Palladium den Anschein eines Ausbruchsversuchs auf frische Jahreshochs.

