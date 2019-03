Levi Strauss wurde 1985 von der Familie Haas (Bayern) für 1,6 Mrd. $ von der Börse genommen. Nun kehrt man an die Börse zurück - bei einer Preisspanne von 15 - 17 $ liegt der Börsenwert bei 6,2 Mrd. $. Rund die Hälfte kassiert die Familie und die andere Hälfte bleibt unter ihrer Kontrolle. Mitspielen? Nicht drängend aber es ist eine typische amerikanische Erfolgsstory. Jeder hat irgendwann in seinem Leben eine Jeans an...



