Die Sixt Leasing SE (ISIN: DE000A0DPRE6), Marktführer im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten,

hat im Geschäftsjahr 2018 nach vorläufigen Berechnungen (IFRS) einen Rekordumsatz erzielt und das Ergebnis gesteigert. Der Konzernvertragsbestand blieb nahezu stabil zum Vorjahr, soll 2019 jedoch wieder leicht zulegen. Mittelfristig erwartet der Vorstand ein deutliches Wachstum, auch bei Umsatz und Ergebnis.

Geschäftsentwicklung

Der Vertragsbestand im Geschäftsfeld Online Retail ging im Jahr 2018 um 1,6 Prozent auf 44.700 Verträge zurück und blieb damit ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Diese Entwicklung wurde vor allem von zwei Faktoren beeinflusst. Zum einen fiel das Neugeschäft insbesondere aufgrund der schleppenden Einführung des neuen WLTP-Testverfahrens und der damit zusammenhängenden angespannten Liefersituation einzelner Hersteller niedriger als im Vorjahr aus. Zum anderen stieg die Anzahl an ausgelaufenen Verträgen im Geschäftsjahr 2018 aufgrund des starken Vertragswachstums in den zurückliegenden Jahren deutlich an.

Im Geschäftsbereich Flottenmanagement erhöhte sich der Vertragsbestand stärker als erwartet um 6,6 Prozent auf 42.000 Verträge.

Der Vertragsbestand im Geschäftsfeld Flottenleasing verzeichnete einen Rückgang um 10,5 Prozent auf 43.000 Verträge. Dies ist im Wesentlichen auf den unerwarteten Wegfall eines Volumenkunden und die zu Jahresbeginn angekündigte aktive Risikosteuerung zurückzuführen. Im Rahmen dieser Initiative wurde das potenzielle Restwertrisiko durch Dieselfahrzeuge über das gesamte Leasing-Neugeschäft hinweg erfolgreich gesenkt. Der Bestand an Dieselfahrzeugen in Deutschland ...

