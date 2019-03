Die MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003) veröffentlicht die Finanzergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 und die finanzielle und operative Prognose für 2019.

"Das Jahr 2018 war herausragend für MorphoSys. Die Erfolge bei unseren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, bei der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens und der Stärkung der Finanzlage bringen uns unserem Ziel deutlich näher, MorphoSys zu einem voll integrierten biopharmazeutischen Unternehmen zu entwickeln," sagte Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender der MorphoSys AG. "Wir sind bestärkt durch die jüngsten klinischen Daten aus unserer laufenden L-MIND-Studie mit MOR208 in Kombination mit Lenalidomid bei Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL). Es ist unser oberstes Ziel, MOR208 auf den Markt zu bringen und auf diese Weise Patienten zu helfen, die an dieser besonders aggressiven Form von Krebs leiden. Wir wollen unsere konstruktiven Gespräche mit der FDA fortsetzen, um dieses Ziel zu erreichen."{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

"Erfolgreich waren wir auch mit den anderen Produktkandidaten unseres firmeneigenen Portfolios. So unterzeichneten wir Lizenzvereinbarungen für die Antikörper MOR106 und MOR210 und sahen Entwicklungsfortschritte bei MOR202 und MOR103. Das Highlight in unserem Segment Partnered Discovery war der kommerzielle Erfolg von Janssens Tremfya(R)," so Dr. Moroney weiter.

"MorphoSys ist finanziell und operativ in ausgezeichneter Verfassung. Basierend auf unserer soliden Finanzlage, die wir 2018 durch unseren Nasdaq-IPO, die Partnerschaft für MOR106 mit Novartis und steigende Einnahmen aus Tremfya(R)-Tantiemen gestärkt haben, sind wir gut positioniert, um die Produkte unserer Pipeline erfolgreich weiterzuentwickeln. Insbesondere wollen wir unseren am weitesten fortgeschrittenen Wirkstoff MOR208 auf dem Weg zur Marktzulassung voranbringen und Vertriebsstrukturen in den USA aufbauen, um uns auf eine mögliche Vermarktung von MOR208 im Falle der FDA-Zulassung vorzubereiten," sagte Jens Holstein, Finanzvorstand der MorphoSys AG.

Finanzieller Überblick für das Geschäftsjahr 2018 (IFRS)

Im Jahr 2018 konzentrierte sich MorphoSys weiterhin darauf, seine firmeneigene Technologie und Expertise für die Erforschung und Entwicklung innovativer Wirkstoffkandidaten sowohl für Partner als auch in Eigenregie einzusetzen. Der Konzernumsatz für 2018 stieg um 14% auf 76,4 Mio. Euro (2017: 66,8 Mio. Euro). Die Umsatzerlöse 2018 enthalten erfolgsabhängige Zahlungen in Höhe von 19,3 Mio. Euro, im Wesentlichen von Janssen (2017: 7,3 Mio. Euro), darunter Umsatzbeteiligungen für Tremfya(R) in Höhe von 15,4 Mio. Euro (2017: 1,9 Mio. Euro). Aufgrund vertraglich ausgelöster Währungsumrechnungseffekte reduzierten sich die Umsatzbeteiligungen für Tremfya(R) 2018 um 1,7 Mio. Euro.

Im Segment Proprietary Development konzentriert sich MorphoSys auf die Erforschung und klinische Entwicklung eigener Wirkstoffkandidaten. Im Jahr 2018 verzeichnete dieser Geschäftsbereich Umsätze in Höhe von 53,6 Mio. Euro (2017: 17,6 Mio. Euro), was hauptsächlich auf die Zahlung von 47,5 Mio. Euro durch Novartis im Zusammenhang mit einem globalen Lizenzvertrag für MOR106 zurückzuführen ist.

Im Segment Partnered Discovery setzt MorphoSys seine firmeneigene Technologie ...

