FRANKFURT (Dow Jones)--Brenntag verstärkt seine Präsenz in Asien und gründet dazu mit mit Tee Hai Chem Pte Ltd ein Joint Venture, an dem der Essener Chemikalienhändler mit 51 Prozent die Mehrheit halten wird. Das in Singapur ansässige Unternehmen ist ein Anbieter von Stoffen, Chemikalien und Dienstleistungen für Unternehmen der Branchen Pharma, Elektronikproduktion sowie Forschung und Diagnostik in Singapur und Südostasien, wie Brenntag mitteilte.

Das Produktportfolio umfasst Rohstoffe und Verbrauchsstoffe ebenso wie hochreine Spezialchemikalien. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Chemikalien für Forschung und Diagnostik, Dosiersysteme, Wartungs- und Reparaturmaterial und Betriebsstoffe. 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 110,8 Millionen Euro. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

March 14, 2019

