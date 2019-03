Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Eine gute Preis- und Margenentwicklung habe die negativen Währungseffekte kompensiert, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die "Equity Story" des Sportartikelkonzerns dürfte sich von einem umsatzsteigernden Ansatz zunehmend in Richtung Margen verschieben./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 21:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-03-14/08:57

ISIN: DE000A1EWWW0