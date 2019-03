Die Video-on-Demand-Plattform verdreifacht noch 2019 ihre Marktpräsenz und kooperiert dafür mit den Premium Smart-TV-Herstellern Samsung, LG Electronics, Philips und Hisense. Durch einen fest integrierten Rakuten TV-Knopf auf der Fernbedienung wird die Heimkinoerfahrung zusätzlich vereinfacht.

Rakuten TV hat heute seine europaweiten Expansionspläne durch Partnerschaften mit Samsung, LG Electronics, Phillips und Hisense angekündigt. Ab Sommer 2019 sind Smart-TV-Geräte dieser Hersteller mit einer Rakuten TV-Taste auf den Fernbedienungen erhältlich, die Kunden direkt mit dem Streaming-Service von Rakuten TV verbindet.

Rakuten TV's button on Philips remote control. (Photo: RAKUTEN TV)

Damit unternimmt Rakuten TV einen entscheidenden Schritt in Sachen Wachstum auf dem europäischen Markt. Durch die Kooperation mit einigen der wichtigsten Smart-TV-Herstellern in Europa erhalten Nutzer bequem Zugang zu den besten Filmen auf der Video-on-Demand-Plattform. So erreicht Rakuten TV zukünftig mehr als 30 Millionen Haushalte. Zugleich verdreifacht das Unternehmen seine Marktpräsenz im Jahr 2019 damit von 12 auf 42 Länder. Weitere Märkte sollen im Jahr 2020 folgen.

Um den Zuschauern das beste Heimkinoerlebnis zu bieten, wird Rakuten TV in allen 42 europäischen Märkten den umfangreichsten 4K-HDR-Filmkatalog im Bereich Smart-TV zur Verfügung stellen.

"Die Partnerschaft ist ein Meilenstein unseres Expansionsplans. Unser Ziel ist, Rakuten TV zur ersten Adresse für Smart-TV-Nutzer zu machen", sagt Jacinto Roca, CEO und Gründer von Rakuten TV. "Die eigene Fernbedienungstaste gibt unseren Kunden die Möglichkeit, mit nur einem Klick auf die besten Filme in höchster Qualität zuzugreifen. Dadurch werden auch unsere Nutzerzahlen stark ansteigen. Die Kooperation mit unseren Premiumpartnern Samsung, LG Electronics, Philips und Hisense ist als Qualitätssiegel zu verstehen, das uns dabei helfen wird, unseren Kunden in ganz Europa das bestmögliche Service-Paket anzubieten." Weiter führtRoca aus: "Mit diesem Schritt werden wir unsere Marktpräsenz in Europa verdreifachen, was uns unserem Ziel, Kinoliebhabern in ganz Europa die bestmögliche Heimkinoerfahrung zu liefern, entscheidend näherbringt."

Rakuten TV "Dein Kino zu Hause" Rakuten TV ist eine der führenden Video-On-Demand-Plattformen in Europa und bietet die aktuellsten Kinoveröffentlichungen mit der neuesten Technologie. Dadurch ermöglicht Rakuten TV ein echtes Kinoerlebnis auf Smart-TVs. Es ist derzeit in 42 Ländern verfügbar und ist Teil des japanischen Internet- und E-Commerce-Riesen Rakuten Inc. Rakuten sponsert unter anderem den FC Barcelona, die NBA Champions Golden State Warriors und das Spartan Race.

https://rakuten.tv/de/

Rakuten TV's Taste auf den Fernbedienungen von Samsung Electronics und Philips

