FRANKFURT (Dow Jones)--Das Medikament Hemlibra des Pharmakonzerns Roche darf künftig bei bestimmten Patientengruppe mit einer schweren Bluterkrankheit des Typs A in Europa verabreicht werden. Die Europäische Kommission habe die Zulassung zur Prophylaxe mit dem Medikament erteilt, teilte Roche mit. Das Mittel ist in den USA bereits seit Oktober 2018 zugelassen. Unter der Bluterkrankung des Typs A leiden weltweit 320.000 Menschen, davon gut die Hälfte in der schweren Form.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2019 03:35 ET (07:35 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.