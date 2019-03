Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Bayer von 82 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dem Argrarchemie- und Pharmakonzern sei es zwar gelungen, im Rahmen seiner jüngsten Zahlen einen deutlich höher als erwarteten operativen Gewinn zu erzielen und die Nettoverschuldung signifikant zu senken, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beides rechtfertige aber keine Neubewertung. Die positiven Nachrichten genügten nicht, das Joch der Glyphosat-Verfahren abzulegen./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 14:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2019 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-03-14/09:22

ISIN: DE000BAY0017