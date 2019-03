Simark Controls Ltd., ein Unternehmen der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen,

hat eine Vereinbarung mit Vector Controls and Automation Group (Vector), LaPorte, TX, USA, unterzeichnet. Im Rahmen der Kooperation vertreibt Vector die EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC Energy zur Hybridstromversorgung an Kunden in Texas, Kansas, Oklahoma und New Mexico, USA. Die Vertriebspartnerschaft erweitert das SFC-Verkaufsgebiet von Kanada bis in den Süden der Vereinigten Staaten. Seit Februar 2019 vertreibt Vector die EFOY Pro Brennstoffzellen an ihre Kunden aus der Öl- & Gas-, Wasser- und Abwasserindustrie.

Die EFOY Pro Hybrid Brennstoffzellenlösungen von SFC sind schlüsselfertige Stromversorgungssysteme, die kundenspezifisch netzferne Industrieanwendungen betreiben, autark, über lange Zeiträume und selbst unter widrigsten Witterungsbedingungen. In den EFOY Pro Hybrid Brennstoffzellenlösungen sind die EFOY Pro Brennstoffzellen von ...

