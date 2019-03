Einige, vor allem ökonomische, Problemstellungen aus dem Vorjahr, beschäftigen uns auch noch im März 2019. Vor einigen Tagen haben wir bereits mit Tilmann Galler von JP Morgan Asset Management darüber gesprochen, dass sich der Konjunkturzyklus in den USA offenbar in einer sehr späten Phase befindet. Was heißt das nun konkret für Anlageklassen wir Aktien oder Anleihen? Wo lauern aktuell die größten Risiken? Wo gibt es vielleicht Chancen? Eine Einschätzung von Jakob Tanzmeister, Multi-Asset-Experte bei JP Morgan Asset Management, im Gespräch mit Thomas Zuleck von Börse Stuttgart TV.