Burlington, Ontario (pta010/14.03.2019/09:21) - Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT" oder die "Gesellschaft") (CSE: DOSE) kündigt die Gewährung von Optionen an Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter und Berater zum Bezug von 4.526.000 Stammaktien der Gesellschaft an, die am oder vor dem 11. März 2024 zu einem Preis von 0,82 USD pro Aktie ausgeübt werden können. Die Zuteilungen unterliegen den Bedingungen des Aktienoptionsplans der Gesellschaft. Gemäß den wertpapierrechtlichen Anforderungen unterliegen alle Aktien, die aufgrund der Ausübung dieser Optionen ausgegeben werden, einer Wiederverkaufsbeschränkung für einen Zeitraum von vier Monaten ab dem Zeitpunkt der Gewährung.



Über Rapid Dose Therapeutics Rapid Dose Therapeutics, RDT, ist ein kanadisches Medizintechnikunternehmen, das eine innovative und proprietäre Technologie zur Verabreichung von Medikamenten anbietet. Ziel ist es, die Behandlungser-gebnisse und Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Das Hauptprodukt von Rapid Dose Therapeutics ist QuickStrip, ein orales, schnell lösliches Verabreichungssystem für Medikamente. RDT ist fokussiert und engagiert in der klinischen Forschung und Produktentwicklung für die Healthcare-Industrie - für die Verabreichung von Nutrazeutika, Pharmazeutika und Cannabis. Im Bereich Cannabis bietet RDT ein schlüsselfertiges Managed Strip Service Programm an, durch das die von RDT entwickelte QuickStrip Drug Delivery-Technologie von ausgewählten Kunden lizenziert werden kann. Die mengenbasierten Lizenzverträge von RDT haben hohe wiederkehrende Umsätze zur Folge. Dadurch wird eine rasche Expansion in Schwellenländer ermöglicht, was wiederum Mehrwerte für Verbraucher und Investoren zur Folge hat. Rapid Dose Therapeutics ist bestrebt, kontinuierlich innovative Lösungen zu entwickeln, durch die unterschiedliche Marktsegmente und -bedürfnisse adressiert werden.



