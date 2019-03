Zur Zeit finden keine Positionswechsel bei den Aktionären statt aber einige größere Investoren bauen neue Positionen auf. Die Kernfrage lautet: Was lässt sich aus insgesamt rund 27 Mrd. Euro Gesamtumsatz in den bekannten Sektoren der Unterhaltungselektronik (Saturn, Mediamarkt) effektiv machen? Auf die Organisation und Logistik kommt es an, die in den vergangenen Jahren infolge des Streites zwischen den wichtigsten Aktionären (Metro und die Gründerfamilie) das wesentliche Handycap darstellten. Wer Zeit hat wettet hier auf eine Kursverdoppelung in zwei Jahren.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info