FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NGLD XFRA US03485P3001 ANGLO AMERICAN SP.ADR 1/2 0.226 EUR

IBC8 XFRA IE00BDZVHF28 ISHSII-EO STOXX50 X-F.EOD 0.023 EUR

IS3F XFRA IE00BCLWRB83 IS DL C.B.I.R.H.U.ETF DLD 0.739 EUR

IQQS XFRA IE00B02KXM00 IS EO STOXX SM.U.ETF EOD 0.022 EUR

IQQM XFRA IE00B02KXL92 ISHS-ESTXX MID UC. ETF 0.088 EUR

IQQV XFRA IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD 0.126 EUR

IQQG XFRA IE00B0M62V02 IS EO.TO.MA.G.L.U.ETF EOD 0.024 EUR

IQQA XFRA IE00B0M62S72 IS EURO DIVID.U.ETF EOD 0.065 EUR

IBCD XFRA IE0032895942 IS DL CORP BD U.ETF DLD 0.945 EUR

IBCS XFRA IE0032523478 ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD 0.381 EUR

IQQK XFRA IE00B0M63391 ISHS-MSCI KOREA DL D 0.437 EUR

IS0X XFRA IE00B7J7TB45 IS GBL CORP BD U.ETF DLD 1.196 EUR

IBC9 XFRA IE00B74DQ490 IS GL.HI.YI.C.B.U.ETF DLD 2.012 EUR

IQQN XFRA IE00B14X4M10 ISHS-MSCI NTH AMERICA DLD 0.165 EUR

IQQU XFRA IE00B14X4N27 IS MSCI EU.XUK U.ETF EOD 0.048 EUR

IQQR XFRA IE00B0M63953 ISHS-MSCI EAST.EUR.C.DL D 0.073 EUR

IQQB XFRA IE00B0M63516 IS MSCI BRAZ.U.ETF USD D 0.414 EUR

IUSU XFRA IE00B14X4S71 IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD 1.346 EUR

IQQX XFRA IE00B14X4T88 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D 0.197 EUR

IQQF XFRA IE00B0M63730 IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD 0.055 EUR

IQQD XFRA IE00B0M63060 ISHS-UK DIVIDEND LS D 0.066 EUR

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.403 EUR

EHDL XFRA IE00BYYXBF44 IMIII-I.FTSE EM H.D.L.V.A 0.159 EUR

PSVX XFRA IE00BX8ZXS68 IMIII-I.S+P 500 VEQTOR A 0.088 EUR

UFLE XFRA IE00BFZ11324 IMII-I.USD FL.RATE NOT.A 0.149 EUR

IBC3 XFRA IE00BD45KH83 ISHS-CORE MSCI EM IMI DLD 0.029 EUR

EHDV XFRA IE00BZ4BMM98 IMIII-I.EO S.H.DI.L.VO. A 0.135 EUR

MCL XFRA US83600C1036 SOTHERLY HOTELS DL-,01 0.111 EUR

R4L XFRA AU000000REX1 REGIONAL EXPRESS HLDGS 0.025 EUR

PDSE XFRA IE00BDT8V027 IMII-I.PREFERRED SHS 0.228 EUR

5HB XFRA CNE100001W69 SHAGHAI HAOH.BI.TE.H YC 1 0.066 EUR

HDLV XFRA IE00BWTN6Y99 IMIII-I.S+P500H.D.L.V. A 0.269 EUR

2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01 0.292 EUR

FPB XFRA US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA 0.115 EUR

7BG XFRA NO0010650013 BERGENBIO ASA