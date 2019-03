FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3P7 XFRA DK0060252690 PANDORA A/S DK 1 1.206 EUR

CBGB XFRA DK0010181759 CARLSBERG A/S NAM. B DK20 2.413 EUR

CBGA XFRA DK0010181676 CARLSBERG A/S NAM. A DK20 2.413 EUR

WXC1 XFRA US4617305093 INVESTORS R.ESTATE TR.SBI 0.619 EUR

FQV XFRA US84863T1060 SPOK HLDGS INC. DL-,0001 0.111 EUR

1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.345 EUR

EUNY XFRA IE00B652H904 ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD 0.098 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.395 EUR

A1OS XFRA DE0005110001 ALL FOR ONE STEEB NA O.N. 1.200 EUR

31D1 XFRA CH0030486770 DAETWYLER HLDG INH.SF0,05 2.639 EUR

PKA XFRA US6951561090 PACKAGING CORP. OF AMER. 0.699 EUR

WX5 XFRA CA9611485090 WESTON -GEORGE- 0.341 EUR

08T XFRA CA89156V1067 TOURMALINE OIL CORP. 0.066 EUR

TEKB XFRA CA8787422044 TECK RES LTD. B SUB.VTG 0.033 EUR

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.065 EUR

3PS XFRA CA7029251088 PASON SYSTEMS INC 0.119 EUR

MX5 XFRA CA59151K1084 METHANEX CORP. 0.292 EUR

M1L XFRA CA5649051078 MAPLE LEAF FOODS 0.096 EUR

L8G XFRA CA5394811015 LOBLAW COS LTD 0.195 EUR

I5U XFRA CA45823T1066 INTACT FINANCIAL CORP. 0.504 EUR

G04 XFRA CA3801341064 GMP CAPITAL INC. 0.017 EUR

PCD1 XFRA CA2925051047 ENCANA CORP. 0.017 EUR

016 XFRA CA22576C1014 CRESCENT POINT ENERGY 0.007 EUR

9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.040 EUR

CXD XFRA CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC. 0.033 EUR

C7W XFRA CA13677F1018 CDN WESTERN BANK 0.179 EUR

1C9 XFRA CA1249003098 CCL IND. INC. CL.-B- 0.113 EUR

CE9 XFRA CA1247651088 CAE INC. 0.066 EUR

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.007 EUR

39B XFRA CA0906971035 BIRCHCLIFF ENERGY LTD 0.017 EUR

BCE1 XFRA CA05534B7604 BCE INC. NEW 0.525 EUR

XAT1 XFRA IE00BFZPF439 IN.M.II-IAT1CB HDGEOD 0.289 EUR

RRJ XFRA BMG7496G1033 RENAISSANCERE HLDGS DL 1 0.301 EUR

HLH XFRA BMG4587L1090 H.K. LD HLDGS DL -,10 0.142 EUR

DFA1 XFRA BMG2624N1535 DAIRY FARM INTL DL-,056 0.128 EUR