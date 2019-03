FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

DY6 XFRA US25179M1036 DEVON ENERGY CORP. DL-,10 0.071 EUR

EC8 XFRA US2074101013 CONMED CORP. DL-,01 0.177 EUR

CA3 XFRA US2003401070 COMERICA INC. DL 5 0.593 EUR

CCC3 XFRA US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 0.354 EUR

CH5 XFRA US1653031088 CHESAPEAKE UTIL. DL-,4867 0.327 EUR

XCRA XFRA US12626K2033 CRH PLC ADR/1 EO-,32 0.524 EUR

5B9 XFRA US11133T1034 BROADRIDGE FINL SOL.DL-01 0.429 EUR

BO5 XFRA US1033041013 BOYD GAMING CORP. DL-,01 0.053 EUR

BBY XFRA US0758961009 BED BATH + BEYOND DL-,01 0.142 EUR

9A2 XFRA US04010L1035 ARES CAPITAL CORP. 0.372 EUR

AK1 XFRA US0311001004 AMETEK INC. DL-,01 0.124 EUR

AINN XFRA US0268747849 AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 0.283 EUR

AMC XFRA US0126531013 ALBEMARLE CORP. DL-,01 0.325 EUR

A3B XFRA US00081T1088 ACCO BRANDS DL-,01 0.053 EUR

NVAX XFRA TH0324010R12 HANA MICROEL. -NVDR- BA 5 0.028 EUR

NZT XFRA NZTELE0001S4 SPARK NEW ZEALAND LTD. ON 0.086 EUR

6GI XFRA IM00B5VQMV65 GVC HOLDINGS PLC EO-,01 0.186 EUR

6PSK XFRA IE00B23D9570 IMIII-I.FTSE RAFI EM. A 0.002 EUR

6PSH XFRA IE00B23D9240 IMIII-I.DYN.US MKTS A 0.039 EUR

6PSD XFRA IE00B23D8Y98 IMIII-I.FTSE R.E.M.S. A 0.019 EUR

6PSC XFRA IE00B23D8X81 IMIII-I.FTSE RAFI EUROP. 0.041 EUR

6PSA XFRA IE00B23D8S39 IMIII-I.FTSE RAF.US1000 A 0.076 EUR

EQQQ XFRA IE0032077012 IMIII-I.EQ.NA.-100- A 0.279 EUR

CRG XFRA IE0001827041 CRH PLC EO-,32 0.524 EUR

PLJ2 XFRA BMG7130P2206 PLAYMATES HLDGS NEW HD-10 0.003 EUR

COVR XFRA IE00BF8HV717 PFIS ETF-P.CB S.U.ETF EOI 1.349 EUR

RMP1 XFRA GB00BJT0FF39 RM PLC LS-,022857142 0.066 EUR

A8C1 XFRA GB00B6774699 ABCAM PLC LS -,002 0.041 EUR

4JF XFRA GB00B53P2009 JUPITER FD MANAG. LS -,02 0.240 EUR

NGLB XFRA GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN DL-,54945 0.451 EUR

RIR XFRA GB0007370074 RICARDO PLC LS-,25 0.070 EUR

OTT XFRA GB0006091408 A+J MUCKLOW GRP LS-,25 0.061 EUR

BW8 XFRA GB0004726096 SPIRENT COMMUNIC.LS-,0333 0.024 EUR

IUSZ XFRA IE0005042456 IS CO.FTSE 100 U.ETF LSD 0.083 EUR

ES9 XFRA US2921041065 EMPIRE ST.REA.TR.A DL-,01 0.093 EUR