FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UCBN XFRA US90984P3038 UTD COMMUNITY BANKS DL 1 0.142 EUR

1JE XFRA CA48213W1014 JUST ENERGY GROUP 0.083 EUR

PSFE XFRA IE00BF51K249 IMII-I.EUR.CORPORATE BD A 0.034 EUR

POJN XFRA US74340W1036 PROLOGIS INC. DL-,01 0.469 EUR

QVMP XFRA IE00BDZCKK11 IMIII-I.S+P 500 QVM A 0.106 EUR

7LI XFRA US50212V1008 LPL FINANCIAL HLDS DL-,01 0.221 EUR

4GC XFRA US6378701063 NAT.STORAGE AFFIL.TR.SBI 0.265 EUR

S6IA XFRA US5253271028 LEIDOS HOLDINGS DL-,0001 0.283 EUR

KC7 XFRA AU000000AMA8 AMA GROUP LTD. 0.003 EUR

RYQ XFRA US75508B1044 RAYONIER ADV. MATERIALS 0.062 EUR

NRN XFRA US98389B1008 XCEL ENERGY DL 2,50 0.358 EUR

0GF XFRA GB00B3Y2J508 GALLIFORD TRY PLC LS-,50 0.268 EUR

WTH XFRA US9818111026 WORTHINGTON INDS 0.203 EUR

W3U XFRA US9598021098 WESTERN UNION CO. DL-,01 0.177 EUR

S9W XFRA CA8204391079 SHAWCOR LTD NEW 0.099 EUR

WRI XFRA US9396531017 WASHINGTON REIT SBI 0.265 EUR

WMT XFRA US9311421039 WALMART DL-,10 0.469 EUR

VCX XFRA US92553P2011 VIACOM INC. B DL-,001 0.177 EUR

VCXA XFRA US92553P1021 VIACOM INC. A DL-,001 0.177 EUR

DIL1 XFRA US92552R4065 VIAD CORP. NEW DL 1,50 0.088 EUR

VA7A XFRA US92345Y1064 VERISK ANALYTICS DL-001 0.221 EUR

VNB XFRA US9197941076 VALLEY NATL BANCORP 0.097 EUR

UVD XFRA US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY DL-,01 0.088 EUR

F1EF XFRA US31620R3030 FIDELITY NATL FINL. FNF 0.274 EUR

3U6 XFRA US9026811052 UGI CORP. 0.230 EUR

T70 XFRA US8946501009 TREDEGAR CORP. 0.097 EUR

TN8 XFRA US8835561023 THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 0.168 EUR

TXT XFRA US8832031012 TEXTRON INC. DL-,125 0.018 EUR

TU8 XFRA US8766641034 TAUBMAN CENTERS DL-,01 0.597 EUR

SA8A XFRA US83545G1022 SONIC AUTOMOTIVE A DL-,01 0.088 EUR

SVC XFRA US8175651046 SERVICE CORP. INTL DL 1 0.159 EUR

SAO XFRA US8038663006 SASOL LTD ADR/1 O.N. 0.377 EUR

RS6 XFRA US7595091023 RELIANCE STEEL+ALUMINUM 0.487 EUR

R2V XFRA US7580754023 REDWOOD TRUST DL-,01 0.265 EUR

RA6 XFRA US7549071030 RAYONIER INC. 0.239 EUR