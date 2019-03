FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FZ12 XFRA DE0008006263 POSTBANK BALANCED 0.350 EUR

DED8 XFRA LU0107368036 DEKA-BASISSTRAT.RENTEN CF 0.380 EUR

FZ14 XFRA DE0009770289 POSTBANK EUROPA P 0.970 EUR

FZ11 XFRA DE0008006255 POSTBANK EURORENT 0.850 EUR

RK1Z XFRA AT0000859541 RAIFFEISEN-EO-SHTT.R.RAST 0.630 EUR

RK1B XFRA AT0000859525 RAIFF.-GLOBAL-AKT.R A ST. 6.640 EUR

V4OC XFRA FI4000312251 KOJAMO OYJ 0.290 EUR

WD5 XFRA US98310W1080 WYNDHAM DESTINATIO.DL-,01 0.398 EUR

73W XFRA US92978AAA07 WACHOVIA CAP.TR.III UND. 0.001 %

HP9 XFRA US4440971095 HUDSON PACIFIC PPT.DL-,01 0.221 EUR

S9Q XFRA US8485741099 SPIRIT AERO.HLDGS A DL-01 0.106 EUR

J4S XFRA US8385181081 SOUTH JERSEY IND. DL 1,25 0.254 EUR

SL3 XFRA US8270481091 SILGAN HLDGS INC. DL-,01 0.097 EUR

RSO XFRA US7782961038 ROSS STRS INC. DL-,01 0.226 EUR

MT7 XFRA US5537771033 MTS SYST. DL -,25 0.265 EUR

HU3 XFRA US4461501045 HUNTINGTON BANCSHS DL-,01 0.124 EUR

AHC XFRA US42809H1077 HESS CORP. DL 1 0.221 EUR

GR3 XFRA US3976241071 GREIF INC. CL.A 0.389 EUR

FC6A XFRA US31946M1036 FIRST CITIZ.BCSHS A DL1 0.354 EUR

FSG XFRA US3138551086 FED. SIGNAL CORP. DL 1 0.071 EUR

DGY XFRA US2333311072 DTE EN. CO. 0.836 EUR

YC8 XFRA US1686151028 CHICO'S FAS INC. DL-,01 0.077 EUR

HRB XFRA US0936711052 BLOCK -HR- INC. 0.221 EUR

AII XFRA US0123481089 ALBANY INTL A DL-,001 0.159 EUR

NK1A XFRA NO0003921009 DNO ASA A NK -,25 0.021 EUR

VNX XFRA NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS EO-,20 0.221 EUR

LT5 XFRA FI0009010854 LASSILA + TIKANOJA EO-,50 0.920 EUR

RMM XFRA FI0009007066 RAMIRENT OYJ 0.230 EUR

ENUR XFRA FI0009005961 STORA ENSO OYJ R EO 1,70 0.500 EUR

D6H XFRA DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE INH. O.N. 0.600 EUR

EXXW XFRA DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.207 EUR

EXXV XFRA DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.045 EUR

EXXT XFRA DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.083 EUR

EXXU XFRA DE000A0F5UE8 IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF 0.019 EUR

EXSE XFRA DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.051 EUR