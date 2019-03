FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

H4W XFRA BMG507361001 JARDINE MATH. HLDG DL-,25

JSL XFRA BMG507641022 JARDINE STRAT.HLDG DL-,05

5PP XFRA GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY

75A XFRA GB00BVGBWW93 ASSURA PLC LS-,10