Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Weiterhin herrscht Unklarheit über das Wie und Wann des "Brexits", so die Analysten der Helaba.Sowohl der vertraglich geregelte Austritt aus der EU sei von der Parlamentsmehrheit abgelehnt worden, als auch ein "No-Deal-Brexit". Ob allerdings das Ausschlussprinzip gelte, wonach im Falle der Ablehnung von zwei der drei möglichen Optionen automatisch die dritte greife, sei mehr als offen. Das hieße nämlich, dass es keinen "Brexit" gebe. Zunächst stehe wohl eine Frist-Verlängerung an, über die heute abgestimmt werden solle. In der EU rege sich derweil Unmut über die Rat- und Planlosigkeit in London. Bedingungen würden gestellt, sodass die britische Regierung einen erfolgversprechenden Plan vorlegen solle, damit eine Fristverlängerung überhaupt Sinn ergebe. Daher würden die Entwicklungen in London und Brüssel mit Spannung verfolgt und die Volatilität an den Finanzmärkten, insbesondere beim Britischen Pfund, dürfte erhöht bleiben. ...

