Die Deutsche Bank hat die Einstufung für RTL nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Reinvestitionsplan des Medienkonzerns sei noch schlimmer als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Laurie Davison in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen für 2018 seien umsatzseitig wie erwartet ausgefallen, hätten beim operativen Gewinn (Ebita) aber unter den Konsensschätzungen gelegen. Der Ausblick für 2019 berge für die Konsensschätzungen ein Abwärtspotenzial von 8 bis 11 Prozent./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2019 / 05:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-03-14/10:12

ISIN: LU0061462528