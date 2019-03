Der nach der Fusion mit Praxair als CEO eingesetzte Steve Angel hat mit Linde hohe Wachstumsziele in Aussicht gestellt. So soll die Marktkapitalisierung von rund 83,6 auf 100 Milliarden Euro wachsen, obwohl die Wachstumschance für solch einen globalen Player begrenzt ist und ein globaler Wirtschaftsabschwung prognostiziert wird. Wachstumschancen ergeben sich im Sektor für saubere Energie (Stichwort Wasserstoff) plus Anlagenbau in den USA. In beiden Segmenten war Praxair nicht sehr präsent. Der Dax-Konzern mit der zweithöchsten Börsenkapitalisierung macht weltweit einen Umsatz von 28 Milliarden Dollar und gilt jetzt als Weltmarktführer im Industriegassektor. Abschwünge werden laut Angel nicht im vollen Ausmaß mitgemacht. Synergien von 1,1 Milliarden Euro werden gehoben. Eine Perle ist der Bereich Healthcare, weil er weitgehend von der Konjunktur unabhängig ist. Aktienrückkäufe in der Höhe von 5,3 Milliarden Euro in den nächsten zwei Jahren sollen ebenfalls stabilisieren und die Zahlung von Negativzinsen für nicht einsetzbare Finanzmittel verhindern.

