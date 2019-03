Ob für künftige Roboterauto von Audi, Tesla und BMW, Sprachsteuerung oder umwerfende Gaming-Erlebnisse - die Künstliche Intelligenz wird immer entscheidender. Basis dafür sind extrem leistungsfähige Chips. Pionier ist Nvidia und der Clou: Parallel-Rechenoperationen aus dem Grafikkartenbereich sind wie gemacht für die Künstliche Intelligenz. Doch mittlerweile holen Intel und Co auf. TheStreet war jetzt zu Besuch im Intel-Herzen der KI-Forschung in San Diego. Die Eindrücke: "Noch ist ein sehr großer Teil des Marktes für KI-Training-Operationen von Nvidas GPUs besetzt - doch harter Wettbewerb zieht auf." Dazu gehört der NNP-L1000 von Intel, der Ende 2019 in Produktion geht. Gegenüber dem Reporter erklärte Intel: Anders als bei Nvidia wurde der Chip von Grund auf neu entwickelt für KI-Trainings-Anwendungen und musste auf keine Grafik-relevanten Funktionen Rücksicht nehmen." Doch Nvidia hat sich gut positioniert: Nvidia hat ein komplettes KI-Ecosystem erschaffen - Chips werden durch dafür optimierte Software ergänzt. Intel gibt zu: Es ist schwer hier in bestehenden Systemen mit neuen Intel-Chips einzubrechen. Die Chance ist, Cloud-Giganten zu überzeugen, nicht nur auf das Nvidia-System sondern mehrere zu setzen. TheStreet zieht das Fazit: Nvidia wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit seine führende Rolle im Bereich KI behalten. Doch weil Intel viel investiert - auch in Software - und mit frischen Chips aufwartet, winkt auch Intel im schnell wachsenden Markt "einiger Erfolg".

