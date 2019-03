Bonn (www.aktiencheck.de) - Die EWU-Industrieproduktion ist im Januar, wie gestern gemeldet wurde, gegenüber dem Vormonat kräftig um 1,4% gewachsen, womit selbst die bereits optimistische Markterwartung von +1,2% noch übertroffen wurde, so die Analysten von Postbank Research. Der Rückgang um 0,9% in Deutschland sei dabei durch starke Zuwächse in den anderen großen EWU-Ländern (Frankreich: +1,3%; Italien: +1,7%; Spanien: +3,6%) weit mehr als ausgeglichen worden. ...

