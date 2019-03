Allianz-Calls mit 125%-Chance bei Erreichen des Allzeithochs

Laut einer Analyse von www.godmode-trader.de könnte sich die Aufwärtsbewegung bei der in den vergangenen Wochen sehr stark angestiegenen Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) noch weiter fortsetzen. Wenn die Aktie den Widerstand bei 198,22 Euro überspringt, dann könnte die Aktie das im Januar 2018 verzeichnete Hoch bei 206,85 Euro erreichen. Unterhalb von 198,22 Euro erhöht sich die Möglichkeit einer Konsolidierung auf 191,25 Euro.

Risikobereite Anleger, die beim aktuellen Allianz-Kurs von 199,50 Euro davon ausgehen, dass die Aktie in Kürze das Hoch bei 206,85 Euro ansteuern wird, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 200 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Allianz-Aktie mit Basispreis bei 200 Euro, Bewertungstag 15.5.19, BV 0,1, ISIN: DE000MF9XRS7, wurde beim Aktienkurs von 199,50 Euro mit 0,43 - 0,44 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Allianz-Aktie im nächsten Monat auf 206,85 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,76 Euro (+73 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 194,4518 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 194,4518 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DF1B0N8, wurde beim Aktienkurs von 199,50 Euro mit 0,54 - 0,55 Euro taxiert.

Gelingt der Allianz-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 206,85 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,24 Euro (+125 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 191,1377 Euro

Der Deutsche Bank-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 191,1377 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DC2GZ22, wurde beim Aktienkurs von 199,50 Euro mit 0,87 - 0,88 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Allianz-Aktie auf 206,85 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,57 Euro (+78 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Allianz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Allianz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de