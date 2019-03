Der Kölner Motorenbauer Deutz AG (ISIN: DE0006305006) will wie im Vorjahr eine Dividende in Höhe von 15 Cent je Aktie ausschütten. Somit ergibt sich beim derzeitigen Aktienkurs von 6,33 Euro eine aktuelle Dividendenrendite von 2,37 Prozent. Im Jahr 2014 hatte der im SDAX gelistete Konzern erstmals wieder seit dem Geschäftsjahr 2007 eine Dividende gezahlt. Die Hauptversammlung findet am 30. April ...

