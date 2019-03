Berlin (ots) - Die zeitweilige Volatilität des Goldpreises ist ein Zeichen für die grundlegendste Tatsache über dieses Edelmetall. Es ist möglicherweise die emotional am stärksten getriebene Anlageklasse: Es ist die Zuflucht apokalyptischer Vorherseher ebenso wie ernsthafter Trader, die das Edelmetall als Portfoliodiversifizierung und Alternative zur Papierwährung betrachten.



Gold ist ein Symbol der Unvergänglichkeit und bringt Menschen zum Träumen. Es ist gut möglich, dass das Gold, dass man als Schmuck trägt, bereits vor tausenden Jahren von Pharaonen und Königen getragen wurde. Lange Zeit galt das gelbe Edelmetall als Zahlungsmittel und seit 2018 auch in einigen US-Staaten wieder. Heute wird mit dem Investment in Gold zurecht eine krisenfeste Investition assoziiert.



Obwohl Gold im Vergleich zu anderen Kapitalanlagen wie Wertpapieren weder Zinsen noch Dividenden abwirft, kannte der Goldpreis knapp 14 Jahre lang nur eine Richtung - nach oben. Seit dem Allzeithoch im September 2011 und dem darauf folgenden Preisverfall steigt er wieder und gibt Investoren nicht nur die Möglichkeit ihr Geld zu erhalten, sondern zusätzlich Gewinne einzustreichen.



Goldsparplan bei Swiss Gold Bank



Mit monatlichen Sparbeträgen haben Investoren die Möglichkeit, sich bei der Swiss Gold Bank Sarl. an Goldbarren zu beteiligen. Geld wirft keine Zinsen mehr ab, außer vielleicht bei riskanten Geldanlagen, was bleibt ist in Gold zu investieren. Mit dem Sparplan der Swiss Gold Bank schützt man das Kapital vor Geldentwertung und kann sich gleichzeitig Rücklagen fürs Alter aufbauen. Die Einrichtung und Führung des Kontos - genannt Goldsparkonto - ist kostenlos.



Erfahrenes Assetmanagement



Swiss Gold Bank-Chef Dr. Schautz ist seit Jahrzehnten in der Finanzbranche und hat kontinuierlich ein gutes Gespür für renditeträchtige Assets bewiesen. Mit der Swiss Gold Bank trifft er einmal mehr den Trend der Anleger, die sich eher für Sicherheit als für hohe Rendite entscheiden. "Bei der Swiss Gold Bank Sarl. hat noch kein Investor um sein Kapital fürchten müssen und das wird auch so bleiben. Wir schätzen das uns entgegengebrachte Vertrauen unserer Kunden sehr," - kommentiert Dr. Schautz.



OTS: Swiss Gold Bank Sarl newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132835.rss2



Pressekontakt: Swiss Gold Bank Sarl contact@swissgoldbank.gold http://www.swissgoldbank.gold