Der Dax startet unverändert in den Donnerstag, legt dann aber nach der ersten Handelsstunde zu. Das Thema " No Deal Brexit" ist nach der Abstimmung am Abend "vom Tisch". Jetzt wird über eine Verschiebung abgestimmt. Anleger sind ruhig - gefährlich ruhig. Der Dax bleibt damit unter der 200 Tagelinie. Viele Anleger sind skeptisch und sichern ihre Positionen mit Puts ab. Außerdem ist am Freitag großer Verfallstag. Derweil geht die Berichtssaison in eine weitere Runde. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Lufthansa wirtschaftet erstklassig RWE schwächelt Boeing 737 Max bleiben weltweit am Boden Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß