niiio finance group AG: Alle Signale auf Wachstum Einbringung der DSER GmbH in die niiio finance group AG abgeschlossen DGAP-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss niiio finance group AG: Alle Signale auf Wachstum Einbringung der DSER GmbH in die niiio finance group AG abgeschlossen 14.03.2019 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News Alle Signale auf Wachstum Einbringung der DSER GmbH in die niiio finance group AG abgeschlossen Görlitz, 14.03.2019 Der Ausbau der niiio finance group AG zu einem noch leistungsfähigeren FinTech Software-Komplettanbieter ist abgeschlossen. Mit der Einbringung der DSER GmbH wurden sowohl die Entwicklungskapazitäten als auch sämtliche bestehenden Kundenbeziehungen in die niiio finance group AG integriert. Dies ist ein wichtiger Schritt für mehr Wachstum und ein breiteres Produktangebot. "Mit der heute umgesetzten Einbringung sind wir auf unserem Weg, die niiio finance group AG als starke Kraft im FinTech Markt umfassend zu etablieren, weiter vorangekommen", so Johann Horch, Vorstandsvorsitzender der niiio finance group AG. "Die Ergänzung um das Produktportfolio der DSER GmbH wird den Kunden der niiio finance group AG ganz neue Möglichkeiten bieten.", so Horch weiter. Die Synergien durch die Integration der DSER GmbH resultieren insbesondere aus der Nutzung gemeinsamer Entwicklungskapazitäten, der Integration sämtlicher Kundenverträge in die niiio finance group AG sowie einem konsequenten Ausbau des niiio-Produktportfolios. Von diesen Synergien sowie dem aggregierten Potenzial sollen alle Aktionäre der niiio finance group AG mittelfristig über Wertsteigerungen und Dividenden nachhaltig profitieren. "Die Einbringung der DSER GmbH ist ein wichtiger Meilenstein. Die Chancen für Wachstum und eine nachhaltige, positive Entwicklung des Unternehmens sind jetzt deutlich erkennbar. Die niiio finance group AG ist nun bestens gerüstet für die anstehenden Herausforderungen", so Steffen Seeger, Aufsichtsratsvorsitzender der niiio finance group AG. Mit munio 7.0 verfügt die niiio finance group AG ab sofort in ihrem Service-Offering über eine der führenden Portfoliomanagement-Software-Lösungen in Deutschland. Diese ergänzt die bisherige Produktpalette, bestehend aus dem niiio White-Label Robo-Advisor und der Open-API-Suite der niiio finance group AG. Durch die heute vollzogene Integration kann den Kunden der niiio finance group AG künftig eine noch breitere Produktpalette und ein noch umfangreicherer Service angeboten werden. Über niiio finance group AG: Digitale Dienste für die digitale Zukunft des Bankings - darauf ist die niiio finance group AG spezialisiert. Neben dem Robo-Advisor gehören auch eine Community-Plattform und API-Banking-Tools dazu, ebenso maßgeschneiderte Beratungs- und Entwicklungsleistungen und Betriebsmodelle. Die Software-Schmiede versteht sich als Lösungspartner für Banken und Finanzdienstleister. Die hochwertigen Plug-and-Play-Angebote sind nutzerfreundlich und individuell anpassbar - und helfen, Kosten drastisch zu senken und Wettbewerbsvorteile zu realisieren. niiio finance group AG und das operative Geschäft der Deutsche Software Engineering & Research GmbH (heute angesiedelt in der DSER GmbH) agieren bereits seit 2016 in einer gemeinsamen schlagkräftigen Aufstellung, deren Ziel es ist, ein ganzheitliches FinTech-Ökosystem zu bieten, das Banken, Berater und Privatanleger gemeinsam in die digitale Zukunft führt. Das Portfoliomanagement-System munio ist bereits seit gut 11 Jahren im Markt etabliert und gewinnt kontinuierlich Marktanteile in allen Segmenten des deutschen Bankensystems. Mehr unter: Website niiio finance group AG: www.niiio.finance Kontakt: niiio finance group AG Susanne Uhl, Marketing Elisabethstr. 42/43 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: susanne.uhl@niiio.finance 14.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: niiio finance group AG Elisabethstraße 42/43 02826 Görlitz Deutschland Telefon: 035813749911 Fax: 035813749911 E-Mail: info@niiio.finance Internet: www.niiio.finance ISIN: DE000A2G8332 WKN: A2G833 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 787501 14.03.2019 ISIN DE000A2G8332 AXC0138 2019-03-14/11:00