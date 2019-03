Künzelsau/Düsseldorf (ots) -



MUSTANG und C&A bauen ihre Partnerschaft weiter aus. Eine im Oktober vergangenen Jahres gestartete Testphase mit Bestseller-Basic-Produkten des Denim-Spezialisten auf rund 60 Premium-Flächen des Modeeinzelhändlers ist mit großem Erfolg vorzeitig beendet worden. Nun sollen bis Ende des Jahres 340 weitere C&A-Filialen mit 680 MUSTANG-Flächen - jeweils für ein Damen- und Herrensortiment - erschlossen werden.



Drei Monate lang hatte sich MUSTANG auf den rund 60 Top-Premium-Flächen von C&A in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Österreich präsentiert. Kunden haben das erweiterte Markenangebot in den C&A-Filialen hervorragend angenommen. Auf diesem Erfolg soll nun aufgebaut werden. Bis Ende des dritten Quartals 2019 sollen weitere 340 C&A-Filialen um insgesamt 680 MUSTANG-Flächen erweitert werden. "Die Testphase hat unsere Erwartungen übertroffen. Wir haben zahlreiche Kunden, die Wert auf Markenjeans legen, erfolgreich erreichen und begeistern können. Wir freuen uns über den gelungenen Start und die wachsende Partnerschaft zwischen MUSTANG und C&A", so Andreas Baur, CEO von MUSTANG.



Sehr zufrieden zeigt sich auch Mohamed Bouyaala, COO & Strategy und Member of the Extended European Executive Board C&A Europe: "Mit MUSTANG haben wir innerhalb kurzer Zeit eine starke Premiummarke erfolgreich auf unseren Flächen implementiert. Wir sind von der strategischen Ausrichtung nach wie vor überzeugt. Sie wird uns in Zukunft die Erschließung neuer Zielgruppen sowie eine weitere Stärkung unserer Position im Jeansmarkt ermöglichen".



Erweiterung und Optimierung des MUSTANG-Angebots wird laufend geprüft



Bis Ende März erhalten 190 C&A-Filialen insgesamt 380 Flächen mit Styles und Artikeln aus der regulären MUSTANG-Kollektion. Weitere 150 Stores und 300 Flächen folgen bis Anfang September. Mit der Expansion werden zudem weitere Länder erschlossen und die internationale Positionierung und der Ausbau von MUSTANG gestärkt. Die für Damen- und Herrensortimente getrennten Verkaufsflächen sind zwölf Quadratmeter groß. Auf ihnen werden jeweils acht der erfolgreichsten Jeanspassformen in unterschiedlichen Waschungen präsentiert. Ergänzt wird das Sortiment um verschiedene Logo-T-Shirts der Denim-Brands.



Die bereits vorhandenen MUSTANG-Flächen in den 30 C&A-Filialen bleiben bestehen. Sie fungieren künftig auch als Testflächen, um eine kontinuierliche Erweiterung und Optimierung des Angebots zu prüfen.



