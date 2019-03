Einladung zur Telefonkonferenz: Jahresabschluss Basler Versicherungen & Baloise Bank SoBa

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Basler Versicherungen und die Baloise Bank SoBa präsentieren die Geschäftszahlen 2018 anlässlich einer Telefonkonferenz. Gerne laden wir Sie dazu ein am

Donnerstag, 28. März 2019, 09:30 - 10:30 Uhr - Telefoneinwahl: +41 (0) 58 310 50 00

Michael Müller (CEO Basler Schweiz), Jürg Ritz (CEO Baloise Bank SoBa), Matthäus Beer (Leiter Produktmanagement Einzelleben) und Michael Katzlberger (Head of Sales Private Banking) stehen für Ihre Fragen zur Verfügung.

Die Medienmitteilung zum Jahresabschluss 2018 Markt Schweiz wird am 28. März 2019 um 07:00 Uhr versendet und wird auf unserer Website www.baloise.com (https://www.baloise.com/de/home/news-stories/news/medienmitteilungen.html) verfügbar sein.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und bitten Sie um Ihre An-/ bzw. Abmeldung bis zum 27. März 2019 per E-Mail an media.relations@baloise.com.

Herzlichen Dank im Vorraus für Ihren Bescheid und freundliche Grüsse

Baloise Media Relations

Kontakt

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com (https://www.baloise.com/)

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 76 09

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81