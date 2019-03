Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Akzo Nobel von 78 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im neuen Kursziel spiegelten sich seine erhöhten Schätzungen und die Fortschritte in punctp Profitabilität wider, schrieb Analyst Martin Evans in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im laufenden Jahr dürfte Akzo von Kostensenkungen und Aktienrückkäufen Impulse erhalten./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 14:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2019 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

